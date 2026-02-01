UNAM explica el clima extremo en México y las causas del frío inusual registrado este invierno

El clima extremo ha marcado el invierno reciente en México, con temperaturas bajas, contrastes térmicos y condiciones secas que han llamado la atención de especialistas y de la población en general. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que este comportamiento responde a patrones atmosféricos que influyen directamente en la intensidad del frío y en la variabilidad del clima durante la temporada invernal.

El invierno reciente en México se ha caracterizado por temperaturas bajas y contrastes térmicos, de acuerdo con análisis de especialistas de la UNAM./ UNAM

De acuerdo con los análisis universitarios, el invierno se ha caracterizado por ser “más seco y variable”, lo que significa que, aunque se presentan episodios de frío intenso, estos no siempre están acompañados de lluvias o nevadas frecuentes. Esta combinación provoca mañanas y noches con descensos importantes de temperatura, mientras que durante el día pueden registrarse condiciones más templadas.

Especialistas explican que la ausencia de nubosidad en varias regiones del país favorece que el calor acumulado durante el día se disipe rápidamente por la noche, lo que incrementa la sensación de frío, sobre todo en zonas del centro y norte de México. Este fenómeno también contribuye a una mayor amplitud térmica entre el día y la madrugada.

Condiciones secas y cielos despejados han favorecido descensos marcados de temperatura durante la temporada invernal./ RS

¿Por qué se ha percibido un frío tan intenso durante esta temporada?

La UNAM detalla que la percepción de un invierno más frío está relacionada con la persistencia de sistemas de alta presión y la entrada de masas de aire frío que, aunque no son constantes, sí generan descensos marcados de temperatura cuando se presentan. Estos eventos, al combinarse con cielos despejados, intensifican el enfriamiento nocturno.

Los expertos aclaran que, aunque los frentes fríos continúan llegando al país, su comportamiento ha sido irregular, lo que provoca periodos alternados de frío intenso y lapsos más templados. Esta variabilidad climática es uno de los factores que más impactan a la población, al generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo en lapsos cortos.

Expertos de la UNAM explican que la variabilidad climática ha provocado cambios bruscos de temperatura en lapsos cortos./ Pixabay

Impacto del invierno seco y variable en México

La temporada invernal con menor humedad también tiene efectos en la disponibilidad de agua y en las actividades agrícolas, ya que la reducción de lluvias limita la recarga de mantos acuíferos. Al mismo tiempo, el frío intenso puede afectar a comunidades vulnerables, especialmente en zonas altas donde las temperaturas descienden con mayor fuerza.

Ante este panorama, la UNAM recomienda mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante los descensos de temperatura, particularmente durante las madrugadas y primeras horas del día. Los especialistas subrayan que estos patrones forman parte de la dinámica natural del clima, aunque su intensidad puede variar de un año a otro.