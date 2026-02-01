Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Julián Araujo brilla en el triunfo de Celtic sobre el Falkirk; ya son segundos en la Liga

Julián Araujo, lateral mexicano del Celtic | Grosby Group
Rafael Trujillo 13:28 - 01 febrero 2026
El defensor mexicano volvió a ver actividad con el conjunto escocés

Julián Araujo sigue sumando minutos con su nuevo equipo. El defensor mexicano jugó todo el partido con Celtic en el triunfo ante Falkirk, correspondiente a la Jornada 24 de la liga escocesa.

El defensor mexicano sumó ya su quinto partido con actividad con el histórico conjunto británico, cuarto siendo titular y tercero viendo 90 minutos. En esta racha de acción de Araujo como titular, el Celtic marcha invicto con tres triunfos y un empate.

Esta buena racha de The Bhoys los tiene en segundo lugar por arriba de los Rangers y sólo por detrás de Heart of Midlothian, quien marcha seis puntos por delante.

Llegada de Julián Araujo a Celtic

Así ganó el Celtic

Celtic tomó la ventaja en casa a los 39 minutos del partido. El delantero checo Tomas Cvancara, cedido por el Borussia Mönchengladbach, abrió su cuenta goleadora con un brillante remate de cabeza.

Ya en la segunda mitad, un certero disparo de Benjamin Nygren sentenció el encuentro y dio tranquilidad al equipo local, para poder sumar tres puntos más en la lucha por el título.

Al equipo de O'Neill le costó encontrar su ritmo inicial, y el Falkirk casi lo aprovecha con ocasiones de Barney Stewart y Louie Marsh, pero ambas fueron bien resueltas por el portero Kasper Schmeichel. Tras el segundo gol, el Celtic se afianzó y estuvo cerca del tercero, pero una gran parada de Scott Bain a Nygren y un gol anulado a Sebastian Tounekti por fuera de juego previo de Daizen Maeda mantuvieron el marcador en 2-0.

Con esta victoria, el Celtic supera al Rangers por diferencia de goles y mantiene el invicto del interino Martin O'Neill en competiciones nacionales desde su regreso al banquillo.

Julián Araujo sigue sumando minutos

A diferencia del ajustado 1-0 en su último enfrentamiento, esta vez el Celtic demostró una mayor contundencia. A pesar de que el Falkirk tuvo más remates y generó peligro durante todo el partido con una actuación valiente, no logró concretar sus oportunidades.

La victoria representa la octava en nueve partidos de liga para el Celtic de Martin O'Neill, incluyendo cinco triunfos en casa sin encajar un solo gol.

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato
