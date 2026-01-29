¿Qué mexicanos podrían jugar Playoffs en Europa League?

La Europa League se encuentra en su última jornada de la Fase de Liga y el panorama para los mexicanos luce complicado, ya que los que participan apuntan a jugar los Playoffs. Los representantes nacionales deben emplearse a fondo para asegurar su permanencia en el certamen y buscar un lugar en la ronda de eliminación directa.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe | Grosby Group

El Fenerbahce de Edson Álvarez se dirige a la ronda de los Playoffs, pues no superarán los 14 puntos. Sin embargo, sus unidades son suficientes para seguir vivo en el torneo.

Julián Araujo vive un momento clave en Escocia tras recibir la noticia de que el Celtic ya tiene la facultad de registrarlo para la competencia. El lateral derecho espera su oportunidad para debutar en el torneo continental y aportar la profundidad necesaria que requiere el equipo de Glasgow en los duelos decisivos.

Jorge Sánchez permanece a la espera de concretar su llegada al PAOK de Grecia para unirse a la legión que compite en este nivel internacional. El defensor necesita cerrar el acuerdo de forma inmediata para ser tomado en cuenta en la lista que disputará las eliminatorias tras el parón invernal. Los clubes de estos tres jugadores tienen casi asegurada su plaza en Playoffs.

La misión para los futbolistas aztecas no resulta sencilla debido al alto nivel competitivo que presentan los clubes que pelean por los últimos boletos. Cada minuto en la cancha cuenta para que los técnicos decidan la mejor estrategia de cara a los enfrentamientos de ida y vuelta que definen el torneo.

Llegada de Julián Araujo a Celtic I @CelticFC

El cierre de esta fase determinará cuántos representantes de nuestro país logran mantenerse con vida en la pelea por el trofeo de la Europa League. Los ojos de la afición nacional están puestos en estos tres elementos que sueñan con emular las hazañas de otros compatriotas en el futbol internacional.