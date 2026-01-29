Obed Vargas tiene entre cinco y diez ofertas de ligas europeas

El mediocampista mexicano Obed Vargas se encuentra muy cerca de jugar en el futbol europeo, ya que tiene negociaciones avanzadas para emigrar a una de las cinco grandes ligas del viejo continente. En el entorno del futbolista esperan que este mismo sábado se logren cerrar las negociaciones y se pueda hacer oficial su fichaje en los próximos días.

El traspaso se daría como venta definitiva, aprovechando que le restan únicamente 12 meses de contrato en la Major League Soccer.

Obed Vargas sueña con llegar al Mundial 2026

El nacido en Alaska cuenta con diferentes ofertas de ligas importantes, como la Premier League, Serie A y la Liga de España. Según pudo investigar el Diario RÉCORD, Obed tiene en la mesa entre cinco y diez ofertas de clubes dentro de estas ligas, siendo la española la que se adelanta por preferencia del centrocampista.

Clubes de la Liga MX como América y Tigres también presentaron ofertas al Seattle Sounders buscando hacerse de sus servicios, pero ambas fueron rechazadas por el entorno del futbolista, ya que su prioridad siempre ha sido emigrar a Europa.

Obed Vargas

Cabe resaltar, que la agencia de Obed, está teniendo un papel importante en el traspaso, ya que son parte del grupo que maneja la representante Rafaela Pimenta, en nuestro país. Se trata de la agencia de representación “EL C1EL0 MANAGEMENT” y su representante Gerardo Sánchez, quienes también tienen entre sus filas al lateral izquierdo del América, Ralph Orquín, que hoy se encuentra sin actividad en el conjunto de Coapa y se espera que una vez finalizado su contrato logre dar el salto al viejo continente.

En días recientes, el propio Javier Aguirre, técnico de la Selección de México, dio un indicio de la noticia, ya que en conferencia de prensa mencionó que había un futbolista concentrado que estaba en pláticas para ir a jugar a Europa.