MLS 'se apropia' de futbolistas de la Selección Mexicana y lanza polémico mensaje

La Selección Mexicana disputó sus primeros partidos del año con miras a llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo de este verano. Al no ser juegos de Fecha FIFA, Javier Aguirre se vio obligado a convocar a sólo jugadores de la liga local, así como a jugadores que aún no arrancan participación con su equipo. Sin embargo, la MLS no dudó en recordar que algunos de sus jugadores fueron formados en su liga.

Dentro de la convocatoria del Vasco aparecieron Brian Gutiérrez y Obed Vargas, dos jugadores que han sido parte de los equipos de la Major League Soccer. En el caso de Brian, fue figura de Chicago Fire previo a fichar con Chivas, mientras que Obed sigue siendo parte de Seattle Sounders

Brian Gutiérrez jugó 57 minutos

El mensaje de la MLS

Es esta participación en la liga estadounidense la que llevó a la cuenta oficial de la Major League Soccer a subir una foto de los dos jugadores acompañada de la frase: 'Hechos en la MLS'; una frase que algunos cuestionaron debido a la doble nacionalidad de los futbolistas.

Algunos aficionados tomaron esta publicación como un dardo a la Selección de México debido al pasado de los futbolistas con la Selección de Estados Unidos. Ambos jugaron con las categorías inferiores de EE.UU, pero con miras a jugar el Mundial de este año, decidieron realizar su 'one time switch' y así poder representar al Tri.

Presumió el pasado de los jugadores

Una nueva etapa para Gutiérrez y Vargas

A pesar de la publicación de la MLS, los dos futbolistas ya piensan en su futuro lejos de la liga de Estados Unidos. En el caso de Gutiérrez, ya dejó atrás la liga al fichar con Chivas en este mercado de invierno y ha disputado el arranque del Clausura 2026. Mientras que Obed apunta a dejar al Seattle Sounders pues ha decidido no renovar su contrato con el equipo de Estados Unidos.

Ahora, con su nueva etapa los dos jugadores quieren ser parte de la convocatoria rumbo a la Copa del Mundo. Para ello deberán mantener el buen paso en sus respectivos equipos con miras a ser llamados a los partidos amistosos ante Islandia, Portugal y Bélgica, así como otros partidos.

Obed Vargas, con la Selección Mexicana Sub 20