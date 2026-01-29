Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Europa League 2025-26: Así quedó la Tabla General de la Fase de Liga

Trofeo de la Europa League
Rafael Trujillo 16:45 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras ocho jornadas disputadas, ocho equipos accedieron a Octavos y 16 pelearán en los Playoffs

Finalizó la primera etapa de la UEFA Europa League y los 36 equipos que disputaron la conocen su futuro en la competencia. Tras las ocho jornadas disputadas, los mejores ocho equipos clasificaron a los Octavos de Final directos, mientras que otros 16 pelearán por los últimos boletos en los Playoffs.

Tras la Fase de liga, los mejores equipos podrán descansar en la primera fase de la ronda eliminación directa. El Lyon fue el mejor equipo de esta fase al sumar 21 puntos de 24 posibles y una diferencia de +13. Con la misma cantidad de puntos pero menos goles apareció en Aston Villa y para completar el Top 3 está el Midtjylland danés con 19 unidades.

Aston Villa fue de los mejores en la competencia

Posteriormente aparecen otros cuatro equipos que lograron acumular 17 unidades, resultado de cinco victorias, dos empates y sólo una derrota. Real Betis, Porto, Braga y Friburgo igualaron en todos los aspectos en esta Fase de Liga. Finalmente, la Roma se quedó con el último boleto a los Octavos de Final directos.

A jugar los Playoffs

Tras estos ocho equipos aparecen otros 16, los cuales fueron separados por siete unidades. En la parte de la clasificatoria, es decir los equipos que cerrarán en casa están el Genk, Bolonia Stuttgart, Ferencvárosi, Nottingham Forest, Viktoria Plezn, Estrella Roja y Celta de Vigo. Todos estos equipos terminaron entre 16 y 14 puntos.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe

La ronda de Playoffs la completan el PAOK, el Lille, el Fenerbahce de Edson Álvarez, el Panathinaikos, el Celtic de Julián Araujo, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann. Todos estos equipos se medirán en partidos a Ida y Vuelta para poder definir los Octavos de Final de la competencia.

Tras las ocho jornadas 12 equipos quedaron eliminados del torneo. Entre los más destacados están el Feyenoord del mexicano Stephano Carrillo, quienes sumaron sólo seis puntos, el Niza de Francia que tan sólo sumó tres unidades y el Salzburgo de Austria.

Ahora los equipos que clasificaron entre el puesto 9 y el 24 se medirán en los Playoffs eliminatorios que se jugarán entre el 19 y 26 de febrero. Al definir estos partidos, los otros equipos entrarán en acción en los octavos de final que se jugarán el 12 y 19 de marzo 2026.

Sigue la actividad en la Europa League
Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años