Europa League 2025-26: Así quedó la Tabla General de la Fase de Liga

Finalizó la primera etapa de la UEFA Europa League y los 36 equipos que disputaron la conocen su futuro en la competencia. Tras las ocho jornadas disputadas, los mejores ocho equipos clasificaron a los Octavos de Final directos, mientras que otros 16 pelearán por los últimos boletos en los Playoffs.

Tras la Fase de liga, los mejores equipos podrán descansar en la primera fase de la ronda eliminación directa. El Lyon fue el mejor equipo de esta fase al sumar 21 puntos de 24 posibles y una diferencia de +13. Con la misma cantidad de puntos pero menos goles apareció en Aston Villa y para completar el Top 3 está el Midtjylland danés con 19 unidades.

Aston Villa fue de los mejores en la competencia

Posteriormente aparecen otros cuatro equipos que lograron acumular 17 unidades, resultado de cinco victorias, dos empates y sólo una derrota. Real Betis, Porto, Braga y Friburgo igualaron en todos los aspectos en esta Fase de Liga. Finalmente, la Roma se quedó con el último boleto a los Octavos de Final directos.

A jugar los Playoffs

Tras estos ocho equipos aparecen otros 16, los cuales fueron separados por siete unidades. En la parte de la clasificatoria, es decir los equipos que cerrarán en casa están el Genk, Bolonia Stuttgart, Ferencvárosi, Nottingham Forest, Viktoria Plezn, Estrella Roja y Celta de Vigo. Todos estos equipos terminaron entre 16 y 14 puntos.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe

La ronda de Playoffs la completan el PAOK, el Lille, el Fenerbahce de Edson Álvarez, el Panathinaikos, el Celtic de Julián Araujo, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann. Todos estos equipos se medirán en partidos a Ida y Vuelta para poder definir los Octavos de Final de la competencia.

Tras las ocho jornadas 12 equipos quedaron eliminados del torneo. Entre los más destacados están el Feyenoord del mexicano Stephano Carrillo, quienes sumaron sólo seis puntos, el Niza de Francia que tan sólo sumó tres unidades y el Salzburgo de Austria.

Ahora los equipos que clasificaron entre el puesto 9 y el 24 se medirán en los Playoffs eliminatorios que se jugarán entre el 19 y 26 de febrero. Al definir estos partidos, los otros equipos entrarán en acción en los octavos de final que se jugarán el 12 y 19 de marzo 2026.