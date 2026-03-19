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CNTE presiona a Sheinbaum y advierte protestas en el Mundial 2026

La CNTE advirtió que podría intensificar protestas si no hay respuesta a sus demandas. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:37 - 18 marzo 2026
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Maestros exigen retomar el diálogo con el gobierno o intensificarán acciones.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) elevó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum al exigir la reanudación del diálogo con el gobierno federal, al tiempo que advirtió que sus protestas podrían escalar hasta coincidir con el Mundial de 2026.

El paro que anunció la CNTE es del 18 al 20 de marzo/Pixabay

¿Qué exige la CNTE al gobierno de Sheinbaum?

El magisterio disidente inició un paro de 72 horas con movilizaciones en la Ciudad de México y en diversos estados del país. Entre sus principales demandas está que se retomen las mesas de diálogo que comenzaron en 2025 y que posteriormente fueron canceladas.

De acuerdo con dirigentes de la CNTE, la suspensión de estas reuniones ocurrió en medio de protestas y desacuerdos, lo que profundizó el conflicto entre ambas partes.

Además, el movimiento magisterial ha dejado claro que no detendrá sus acciones hasta obtener respuestas concretas, incluso si eso implica intensificar sus protestas en los próximos meses.

El magisterio exige la reactivación de mesas de diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. / AP

CNTE advierte protestas durante el Mundial 2026

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la advertencia de la CNTE sobre la posibilidad de realizar movilizaciones durante el Mundial de Fútbol 2026.

Maestros no descartan llevar sus movilizaciones al contexto del Mundial 2026. / Redes Sociales

Líderes del movimiento señalaron que, si no hay avances en las negociaciones, continuarán organizando acciones a nivel nacional, incluida una posible huelga en el marco de este evento internacional.

La CNTE inició movilizaciones en distintos estados del país como parte de su protesta nacional. / X: @telediario

Las protestas ya se han extendido a más de 20 estados, con marchas, bloqueos carreteros y toma de edificios públicos, lo que refleja la magnitud del movimiento.

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