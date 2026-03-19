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CNTE presiona a Sheinbaum y advierte protestas en el Mundial 2026
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) elevó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum al exigir la reanudación del diálogo con el gobierno federal, al tiempo que advirtió que sus protestas podrían escalar hasta coincidir con el Mundial de 2026.
¿Qué exige la CNTE al gobierno de Sheinbaum?
El magisterio disidente inició un paro de 72 horas con movilizaciones en la Ciudad de México y en diversos estados del país. Entre sus principales demandas está que se retomen las mesas de diálogo que comenzaron en 2025 y que posteriormente fueron canceladas.
De acuerdo con dirigentes de la CNTE, la suspensión de estas reuniones ocurrió en medio de protestas y desacuerdos, lo que profundizó el conflicto entre ambas partes.
Además, el movimiento magisterial ha dejado claro que no detendrá sus acciones hasta obtener respuestas concretas, incluso si eso implica intensificar sus protestas en los próximos meses.
CNTE advierte protestas durante el Mundial 2026
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la advertencia de la CNTE sobre la posibilidad de realizar movilizaciones durante el Mundial de Fútbol 2026.
Líderes del movimiento señalaron que, si no hay avances en las negociaciones, continuarán organizando acciones a nivel nacional, incluida una posible huelga en el marco de este evento internacional.
Las protestas ya se han extendido a más de 20 estados, con marchas, bloqueos carreteros y toma de edificios públicos, lo que refleja la magnitud del movimiento.
🚨Con gritos de “El pueblo unido, jamás será vencido”, se reportan momentos de tensión entre manifestantes de la CNTE y policía de tránsito de la Ciudad de México.— Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026
📹@lalodinaa vía @El_Universal_Mx
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