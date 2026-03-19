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Hoy No Circula jueves 19 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan

El programa Hoy No Circula aplica este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México./ Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:45 - 18 marzo 2026
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La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades.

Este jueves 19 de marzo, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades ambientales recordaron que el esquema opera sin modificaciones extraordinarias, por lo que los automovilistas deben revisar con anticipación si su vehículo tiene restricción para evitar multas o sanciones.

Recuerda respetar el programa Hoy No Circula para evitar multas. / iStock

¿Qué autos no circulan este jueves 19 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves no pueden circular los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 o 2. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en ambas entidades.

La medida es obligatoria tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa, entre ellos Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza.

Aplica el Hoy No Circula este jueves. Pixabay

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos con holograma 00 y 0, así como los autos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte escolar con autorización, servicios funerarios en operación y unidades destinadas a personas con discapacidad.

Para este jueves aplica de manera normal el Programa Hoy No Circula. | Pixabay

También pueden circular sin restricción los vehículos que utilicen gas natural, gas LP o sean de energía limpia, siempre y cuando cuenten con el distintivo correspondiente.

Las autoridades ambientales reiteraron que el cumplimiento del programa es clave para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de contaminantes.

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas, además del retiro del vehículo al corralón, por lo que se recomienda planear traslados con anticipación o utilizar transporte público.

Actualmente así opera el Hoy No Circula en CDMX y Edomex/Gobierno de México

El Hoy No Circula se mantiene como una de las principales estrategias ambientales en la zona metropolitana, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier cambio por contingencia ambiental.

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