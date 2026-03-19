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Día Internacional de la Felicidad: ¿por qué se celebra el 20 de marzo?

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:33 - 18 marzo 2026
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Cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha impulsada por la ONU para reconocer la importancia del bienestar en la vida de las personas

El Día Internacional de la Felicidad se celebra cada 20 de marzo con el objetivo de destacar la importancia del bienestar y la calidad de vida en todo el mundo. Esta conmemoración fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una forma de promover el desarrollo integral de las personas.

La fecha no es casualidad. Coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, un momento que simboliza el equilibrio, ya que el día y la noche tienen una duración similar. Este fenómeno se asocia con armonía, renovación y nuevos comienzos.

Fue en 2012 cuando la Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. La iniciativa surgió como un reconocimiento a que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el bienestar de la población.

El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad en todo el mundo./ Pixabay

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Felicidad?

La ONU impulsó esta fecha para poner en el centro del debate global la importancia de la felicidad como un objetivo humano fundamental. Se busca que los gobiernos adopten políticas públicas que prioricen el bienestar social, la equidad y el desarrollo sostenible.

Uno de los países que inspiró esta iniciativa fue Bután, conocido por medir el progreso a través de la “Felicidad Nacional Bruta” en lugar del Producto Interno Bruto (PIB), destacando factores como la salud, la educación y el medio ambiente.

Además, esta celebración promueve valores como la solidaridad, la empatía y la cooperación, recordando que la felicidad no solo depende de factores individuales, sino también de las condiciones sociales.

El Día de la Felicidad coincide con el equinoccio de primavera./ Pixabay

¿Cómo se conmemora esta fecha en el mundo?

Cada año, gobiernos, organizaciones y ciudadanos realizan diversas actividades para fomentar el bienestar emocional, desde campañas de concientización hasta eventos culturales y sociales.

También se difunden informes globales como el World Happiness Report, que analiza los niveles de felicidad en distintos países y los factores que influyen en ellos.

En redes sociales, millones de personas se suman compartiendo mensajes positivos y reflexiones sobre la importancia de valorar los momentos cotidianos.

El Día Internacional de la Felicidad busca recordar que el bienestar emocional es un componente esencial del desarrollo humano, y que construir sociedades más justas y equitativas es clave para alcanzar una vida más plena.

La felicidad es considerada un objetivo fundamental del desarrollo humano./ Pixabay
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