Futbol

‘Me puse a llorar”: Fidalgo revela cómo reaccionó al ver al niño americanista en llanto por su salida

Fidalgo en partido ante Xolos l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 13:22 - 01 febrero 2026
El mediocampista se despidió de los azulcremas

Álvaro Fidalgo se ha despedido, a través de una conferencia de prensa, como jugador del CF América; el mediocampista español regresará a casa para enrolarse con el Betis, sin antes dedicar palabras a sus seguidores en la Liga MX.

El futbolista reveló cómo fue su reacción al ver al niño americanista en el que aseguró se puso a llorar: “Ayer que iba para casa, iba en el coche del estadio, vi a un niño que estaba llorando en un video, ni siquiera pude terminar porque estaba llorando, era el niño en ese momento.

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español | MEXSPORT

Fidalgo también dedicó palabras a los niños: “A todos esos niños decirles que, lo primero que el futbol es increíble, el futbol y el deportes en sí es increíble, tenemos la suerte de vivir cosas espectaculares. Al final si eres una persona sencilla y siempre haces bien las cosas la gente te quiere más”.

¿Está cerrado su fichaje con Betis?

El último ídolo del América dice adiós. Álvaro Fidalgo, quien llegó como un desconocido de la mano de Santiago Solari en 2021, está a nada de cumplir su sueño y regresar al viejo continente, pues según los reportes, el mediocampista asturiano está a detalles de llegar al Real Betis, cerrando el ciclo y saliendo como un nuevo ídolo.

Fidalgo en América I IMAGO7

De acuerdo con César Luis Merlo, las Águilas del América y el Real Betis Balompié, ya se encuentran en los detalles finales para el traspaso del jugador español, esto después de que ambas parte llegarán a un acuerdo ‘conveniente’ para ambos equipos.

La misma fuente revela que el traspaso de Álvaro Fidalgo será de manera definitiva y el jugador firmará un contrato que lo ‘blinde’ en el Betis hasta junio del 2030 y es solo cuestión de tiempo para que se haga oficial desde España.

Rodríguez habló sobre la salida de Fidalgo | MEXSPORT

¿Cuáles son los logros de Fidalgo en el América?

Fidalgo logró levantar tres títulos de Liga MX, un Campeón de campeones y una Campeones Cup, siendo parte y líder de la generación dorada del Tricampeonato con André Jardine. El español deja un vacío en la plantilla y en los corazones amarillos que pese a las circunstancias nunca dejaron de corear el nombre del digno heredero de Carlos Reinoso.

Fidalgo dejó en claro que entendía la mística de los colores azulcremas, asegurando y demostrando la exigencia que un club de este calibre puede representar en un país y ahora quedará pendiente si podrá ser llamado a la Selección Mexicana.

