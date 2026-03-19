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Futbol

Europa League: ¿Cuándo y dónde ver Roma vs Bologna?

Roma vs Bologna Octavos de Final Vuelta Europa League I RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:18 - 18 marzo 2026
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Los equipos italianos se enfrentan en la Vuelta de los Octavos de Final

La Roma recibirá al Bologna en el Stadio Olimpico de Roma, en un encuentro correspondiente a la Vuelta de los Octavos de Final de la Europa League 2025/2026. El partido será dirigido por el árbitro Istvan Kovacs, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo europeo. Ambos equipos buscarán la clasificación tras el empate en el partido de ida.

Lorenzo Pellegrini en el Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP

En la actualidad, la Roma ocupa la octava posición en la tabla con 16 puntos tras haber disputado 8 partidos, con un balance de 13 goles a favor y 6 en contra. Por su parte, el Bologna se encuentra en décima posición con 15 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 14 goles y recibido 7. Apenas un punto separa a ambos equipos en la clasificación, lo que refleja la igualdad que existe entre ellos. Este enfrentamiento directo podría ser crucial para que cualquiera de los dos equipos mejore su posición y se acerque a los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

La Roma llega a este encuentro tras una racha irregular, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los giallorossi cayeron ante el Como (2-1) en Serie A, empataron con el Bologna (1-1) en la ida de esta eliminatoria el 12 de marzo, perdieron frente al Genoa (2-1), igualaron ante la Juventus (3-3) y vencieron a la Cremonese (3-0). Por su parte, el Bologna muestra mejor forma reciente con tres victorias, un empate y una derrota. Los rossoblù vencieron al Sassuolo (0-1), empataron con la Roma, cayeron ante el Hellas Verona (1-2), y consiguieron victorias contra el Pisa (0-1) y frente al Brann (1-0) en la Europa League.

Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Bologna ha mostrado superioridad con dos victorias, dos empates y una derrota. El partido más reciente fue el empate 1-1 en la ida de esta eliminatoria disputado el 12 de marzo de 2026. Anteriormente, la Loba venció por 1-0 en un encuentro de Serie A el 23 de agosto de 2025. El 12 de enero de 2025 igualaron 2-2 en Bologna, mientras que el 10 de noviembre de 2024 el Bologna se impuso por 2-3 en Roma. El 22 de abril de 2024, los rossoblù también vencieron en el Stadio Olimpico por 1-3. Este historial reciente favorece ligeramente al Bologna, aunque el Roma intentará aprovechar su condición de local para revertir esta tendencia.

Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP

¿Cuándo y dónde ver el Roma vs Bologna?

  • FECHA: Jueves 19 de marzo

  • HORA: 14:00 (hora centro de México

  • LUGAR: Estadio Olímpico, Roma, Italia

  • TRANSMISIÓN: Plan Premium Disney +

Evan Ndicka y Gianluca Mancini, jugadores de la Roma | AP
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