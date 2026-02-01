Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima

La violencia alcanzó al entorno familiar del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, luego de que la madrugada de este sábado 31 de enero de 2026 fueran asesinadas dos mujeres con parentesco directo con el funcionario federal, en hechos ocurridos en el municipio de Colima.

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Geña Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del titular de la SEP. El ataque ocurrió alrededor de las 04:30 a 05:00 horas, cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda ubicada en la colonia Placetas Estadio, entre las calles Río Salado y Fray Pedro de Gante, y abrieron fuego contra ambas mujeres.

El crimen fue confirmado públicamente por el diputado federal del PVEM, Felipe Delgado, hermano de Mario Delgado, quien reconoció el parentesco durante una transmisión en vivo de un medio local y posteriormente en redes sociales.

Autoridades de Colima continúan las investigaciones por el asesinato de dos mujeres familiares del titular de la SEP, ocurrido la madrugada del 31 de enero.

“Mi tía hacía comida para llevar (…) La esquina era conocida como picadero. Es una vivienda abandonada”, señaló el legislador.

Felipe Delgado también denunció que su tía había solicitado apoyo de las autoridades en múltiples ocasiones debido a problemas de inseguridad en la zona, sin obtener respuesta.

“Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaba a la azote de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades pero nada”, puntualizó.

Felipe Delgado, diputado federal del PVEM, confirmó el parentesco de las víctimas y denunció omisiones de las autoridades ante reportes previos de inseguridad.

¿Qué dijo el secretario de Educación Pública sobre el crimen?

Horas después de los hechos, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, expresó su profunda consternación e indignación a través de su cuenta oficial en X, donde confirmó que sus familiares fueron “brutalmente asesinadas en su domicilio”.

En su mensaje, el funcionario recordó a su tía como una mujer trabajadora que se dedicaba a la elaboración y venta de comida y pasteles, actividad con la que sostuvo a su familia durante años.

“Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”, escribió.

Dos mujeres familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fueron asesinadas a balazos en su domicilio en Colima

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a sus tíos, primos y sobrinos, y manifestó su confianza en que las autoridades esclarecerán el caso y harán justicia.

Abaten a tres presuntos implicados tras enfrentamiento

Posteriormente, tres presuntos delincuentes que habrían participado en el doble homicidio fueron abatidos tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en el municipio de Villa de Álvarez, luego de que se identificara el vehículo utilizado en el ataque.

La unidad, un Chevrolet Groove azul claro, fue localizada en un domicilio de la colonia Punta Diamante. Al acercarse al lugar, los elementos de seguridad fueron atacados a balazos, lo que derivó en el intercambio armado. Durante los hechos, un elemento de la Fiscalía General del Estado resultó herido, aunque se reportó fuera de peligro.

En el inmueble se aseguraron armas y diversos indicios, entre ellos ropa presuntamente utilizada durante el crimen y un marro, los cuales coinciden con información obtenida mediante el análisis de videos. La Fiscalía de Colima informó que el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras continúan las indagatorias para determinar responsabilidades y el móvil del ataque.