Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva

Maximin y Jardine | MEXSPORT
Axel Fernández
Axel Fernández 18:01 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
De acuerdo con TUDN, Maxi tuvo un pleito con André Jardine y pidió la recisión de su contrato

La sacudida en América no ha terminado y tras las salida de Diego Ramírez a media semana y el inminente adiós de Álvaro Fidalgo, otra baja cimbra al Nido, la del francés Allan Saint-Maximin.

Fue el mismo Club América que hizo oficial el adiós del francés, luego de menos de dos torneos en las filas azulcremas, en las que dejó sólo chispazos y muchos videos en redes sociales.

Jardine, DT de América | IMAGO7

¿Por qué se fue Maximin de América?

De acuerdo con Alex de la Rosa, de TUDN, un fuerte roce de Allan Saint-Maximin, quien ya no tuvo participación ante los Rayos del Necaxa, y André Jardine, técnico azulcrema, provocaron la salida del francés, quien llegó como estrella el torneo pasado.

"El francés, tampoco ni a la banca contra Necaxa. Me cuentan que más allá del tema de racismo que sufrió su familia a mitad de semana en México, tuvo un tema y un pleito con André Jardine, su técnico", apuntó el periodista de TUDN.

"Hubo diferencias entre semana entre el francés y Jardine. Se tensa la cuerda en Coapa a nivel directivo y entre jugadores y cuerpo técnico"
Allan Saint-Maximin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin, este Clausura 26 | IMAGO 7

¿Cómo salió Maximin de América?

Con contrato vigente con las Águilas, el francés habló con la directiva azulcrema, ya sin Diego Ramírez como director deportivo, y pidió la recisión de su vínculo, de acuerdo con lo relatado por De la Rosa.

Allain Saint-Maximin pidió la recisión de su contrato, salir de América

Ausente por tema de racismo

El tema de Maxi en México se complicó en la última semana, pues los hijos del galo sufrieron un episodio de racismo en nuestro país, algo que el mismo futbolista reprobó.

La situación escaló luego de que la estrella francesa utilizara sus redes sociales para visibilizar la discriminación que han enfrentado sus hijos. En un mensaje contundente, Saint-Maximin enfatizó que no tolerará faltas de respeto por el origen de su familia.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?