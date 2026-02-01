¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva

La sacudida en América no ha terminado y tras las salida de Diego Ramírez a media semana y el inminente adiós de Álvaro Fidalgo, otra baja cimbra al Nido, la del francés Allan Saint-Maximin.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

Fue el mismo Club América que hizo oficial el adiós del francés, luego de menos de dos torneos en las filas azulcremas, en las que dejó sólo chispazos y muchos videos en redes sociales.

¿Por qué se fue Maximin de América?

De acuerdo con Alex de la Rosa, de TUDN, un fuerte roce de Allan Saint-Maximin, quien ya no tuvo participación ante los Rayos del Necaxa, y André Jardine, técnico azulcrema, provocaron la salida del francés, quien llegó como estrella el torneo pasado.

"El francés, tampoco ni a la banca contra Necaxa. Me cuentan que más allá del tema de racismo que sufrió su familia a mitad de semana en México, tuvo un tema y un pleito con André Jardine, su técnico", apuntó el periodista de TUDN.

"Hubo diferencias entre semana entre el francés y Jardine. Se tensa la cuerda en Coapa a nivel directivo y entre jugadores y cuerpo técnico"

¿Cómo salió Maximin de América?

Con contrato vigente con las Águilas, el francés habló con la directiva azulcrema, ya sin Diego Ramírez como director deportivo, y pidió la recisión de su vínculo, de acuerdo con lo relatado por De la Rosa.

Allain Saint-Maximin pidió la recisión de su contrato, salir de América

Ausente por tema de racismo

El tema de Maxi en México se complicó en la última semana, pues los hijos del galo sufrieron un episodio de racismo en nuestro país, algo que el mismo futbolista reprobó.