Futbol Nacional

Saint-Maximin se ausenta del América vs Necaxa por tema de racismo

Saint Maximin es baja con América por problemas de racismo | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:44 - 31 enero 2026
El delantero francés de las Águilas pidió un permiso especial a la directiva del club por la racismo que su familia ha sufrido en los últimos días

El extremo francés de las Águilas, Allan Saint-Maximin, se convirtió en la ausencia más notable del América para el encuentro frente al Necaxa. A diferencia de lo que se especulaba inicialmente, su baja no responde a una lesión deportiva o baja de juego, sino a una delicada situación personal: los ataques racistas que ha sufrido su familia en México.

Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

AMÉRICA APOYA A SAINT-MAXIMIN

De acuerdo con información de TUDN, el cuerpo técnico decidió no convocar al futbolista para que este pudiera atender la seguridad y bienestar de su entorno cercano. La directiva azulcrema otorgó un permiso especial al jugador, priorizando el aspecto humano sobre el compromiso en la cancha.

Allan Saint-Maximin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La situación escaló luego de que la estrella francesa utilizara sus redes sociales para visibilizar la discriminación que han enfrentado sus hijos. En un mensaje contundente, Saint-Maximin enfatizó que no tolerará faltas de respeto por el origen de su familia:

"Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad", escribió el atacante.

AMÉRICA DICE NO AL RACISMO

Aunque el Club América no ha emitido una postura oficial a través de un comunicado, el vestidor mostró un frente unido en el Estadio Ciudad de los Deportes. Durante el calentamiento previo al duelo contra los Rayos, todos los jugadores de la plantilla salieron al campo portando camisetas y una lona con la leyenda "No al racismo", un gesto de apoyo directo hacia Maximin y su familia.

Este episodio pone bajo la lupa la urgencia de erradicar conductas discriminatorias en el entorno del fútbol mexicano, mientras el club espera las condiciones óptimas para el regreso de su jugador a la actividad deportiva.

