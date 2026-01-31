¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?

La inminente salida de Álvaro Fidalgo del América rumbo a Europa abrió un escenario clave en torno a su futuro internacional, pues había confusión sobre si el mediocampista español se quedaría sin posibilidades reales de representar a la Selección Mexicana. Pese a su adiós, en los próximos días cumplía el requisito de tiempo de residencia, su inminente regreso a LaLiga de España no le impedirá completar el proceso ante la FIFA para representar al Tri.

Álvaro Fidalgo, mediocampista del Club América | IMAGO7

Fidalgo llegó a México el 2 de febrero de 2021, por lo que el 2 de febrero de 2026 cumplía cinco años de residencia continua, periodo necesario para ser elegible con el Tricolor al no contar con ascendencia mexicana. Ese plazo es el punto de partida para solicitar formalmente ante la FIFA el cambio de federación, trámite que debía realizarse una vez cumplido el requisito y con el jugador registrado en el futbol mexicano.

La decisión del mediocampista de abandonar al América en este mercado invernal no cambia el panorama. De acuerdo con reportes de TUDN, el futbolista aceptó una oferta desde España y su salida del club azulcrema se encontraba prácticamente definida, con versiones que lo colocaban como refuerzo de la Real Sociedad, a días del cierre del mercado en LaLiga.

Según pudo saber RÉCORD, la elegibilidad de Fidalgo a la Selección Mexicana sigue en pie y cumplirá el plazo en los próximos días, por lo que el 'Maguito' será elegible para ser convocado por Javier Aguirre para la próxima Fecha FIFA del mes de marzo.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

FIDALGO APUNTA AL TRI

Cabe resaltar que Álvaro Fidalgo ya había hecho sus trámites para naturalizarse con anticipación. Dicho proceso lo llevó acabo desde 2024 y en diciembre de ese año fue que se convirtió de manera oficial en mexicano.

ÁLVARO FIDALGO YA SE DESPIDIÓ DE AMÉRICA

Previo al duelo de América ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, Álvaro Fidalgo estuvo presente en el Estadio Ciudad de los Deportes, observó el calentamiento de sus compañeros y sostuvo encuentros con jugadores y miembros del staff, en una escena que dejó señales de despedida.

Álvaro Fidalgo bajó al terreno de juego sin indumentaria del club, convivió con futbolistas no convocados y firmó algunas playeras, además de intercambiar abrazos con integrantes del cuerpo técnico. La actividad atípica reforzó la percepción de que su etapa con las Águilas estaba por concluir, justo antes de viajar a Europa.

Fidalgo en su última temporada con América | IMAGO7