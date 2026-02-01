Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo, la taquería de CDMX que visitó Kanye West?

Ye visitó Maizajo en CDMX. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:26 - 31 enero 2026
La visita del rapero estadounidense Kanye West a un restaurante de tacos en la Ciudad de México despertó curiosidad sobre los precios y la experiencia gastronómica que ofrece este lugar especializado en maíz criollo

La presencia de Kanye West en la Ciudad de México no solo llamó la atención por sus conciertos en la Monumental Plaza de Toros, sino también por su elección culinaria: fue visto comiendo en Maizajo, una barra de tacos contemporánea ubicada en la colonia Condesa que destaca por reinterpretar la cocina mexicana tradicional con ingredientes como el maíz criollo y técnicas artesanales.

La visita de Ye en Maizajo. / IG @maizajo

¿Qué es 'Maizajo'?

Maizajo es un restaurante con propuestas gastronómicas que van más allá de la taquería tradicional. Su menú incluye especialidades como tacos de barbacoa de pato, mole de quelites, pescado zarandeado, tamal de boda y pulpo en mojo de chile ahumado, entre otros platillos elaborados con ingredientes de alta calidad. También ofrece bebidas como aguas frescas, cervezas artesanales y una selección de vinos que complementan la experiencia.

Este lugar se ha destacado en redes sociales y medios por su atención al maíz como base culinaria y por elevar la experiencia de comer tacos a un nivel más sofisticado, lo que explica el interés cuando una figura internacional como Kanye West lo visita.

El restaurante destaca por su propuesta basada en el maíz criollo. / IG @maizajo

¿Cuánto cuesta comer en 'Maizajo'?

Comer en Maizajo no es tan barato como en una taquería callejera, pero muchos comensales consideran que la experiencia lo vale. Los precios aproximados que manejan se ajustan al tipo de platillos y bebidas elegidas:

  • Tacos individuales desde alrededor de 60 pesos cada uno.

  • Gasto promedio por persona: entre 300 y 400 pesos mexicanos si se incluye una combinación de tacos y bebidas como aguas, cervezas o refrescos.

  • Platillos más elaborados o bebidas especiales pueden elevar el costo total de la comida.

Este rango permite personalizar la visita según el presupuesto, aunque por su propuesta contemporánea y calidad de ingredientes, se ubica por encima del costo de una comida típica de tacos tradicional.

La taquería ofrece una experiencia gastronómica diferente a la tradicional. / IG @maizajo

¿Quieres visitar 'Maizajo'?

Debido a su popularidad, el restaurante suele tener alta demanda, lo que puede generar filas en especial durante fines de semana. Se recomienda visitar entre semana si se quiere evitar largas esperas.

El estilo del lugar combina técnicas artesanales con ingredientes mexicanos tradicionales, por lo que es ideal para quienes buscan una experiencia culinaria diferente dentro de la oferta gastronómica de la CDMX.

El lugar se ha vuelto tendencia tras la visita de Kanye West. / IG @maizajo
