¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes

En pleno año mundialista, uno de los prospectos más importantes por parte de la Selección Mexicana tiene una gran oportunidad de 'cambiar de aires' tan pronto como antes de que acabe el mercado invernal.

Se trata de Obed Vargas, quien según algunos rumores recientes, ya tiene una lista más corta de posibles destinos, pues hasta hace poco tiempo, eran más ligas europeas las que buscaban hacerse de sus servicios, pero con el paso de los días, esta lista se ha vuelto menor.

Obed Vargas apunta a dejar el futbol de la MLS | MexSport

¿A dónde se irá Obed?

La pregunta que toda la afición mexicana se hace tiene que ver con cuál será el destino de Obed cuando emprenda rumbo a Europa, porque todos los reportes apuntan a que dejará a Seattle Sounders, por lo que solamente quedará ver cuál es el equipo que se quede con su carta.

Con información de Juanjo Rueda de Fox, Obed solamente tendría dos opciones, en cuanto a ligas se refiere, para salir del futbol de los Estados Unidos: España o Inglaterra, es decir, LaLiga o la Premier League, por lo que se quedarían fuera destinos como la Bundesliga o el Sporting Club de Portugal.

Vargas ha sido seleccionado nacional con México | MexSport

A pesar de ser un equipo de la Premier League, Chelsea es otra de las opciones que han quedado descartadas, además del Feyenoord, un club que tiene un buen pasado reciente con jugadores mexicanos con el ejemplo de Santiago Giménez, quien ahora milita en el AC Milan.

Obed Vargas, un mexicano más a Europa

Nacido el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, el mediocampista representa a México a nivel internacional y con apenas 20 años ya ha construido una carrera en ascenso dentro de la Major League Soccer. Su desarrollo se ha dado principalmente en el Seattle Sounders FC, donde ha logrado ganar minutos y experiencia.

Desde su irrupción con el primer equipo, Vargas ha mostrado madurez y calidad en el mediocampo, acumulando más de 130 partidos oficiales con Seattle Sounders, además de un paso formativo por Tacoma Defiance, filial del club. Su constancia lo ha convertido en un elemento importante dentro de la plantilla, destacando como un jugador joven con proyección tanto en MLS como en Selección Mexicana, con la que ya suma apariciones internacionales.

A nivel colectivo, Vargas ya presume títulos importantes en su palmarés. Con Seattle Sounders fue campeón de la Concacaf Champions Cup en la temporada 2021-2022, un logro histórico para el club en el ámbito continental. Además, recientemente sumó otro trofeo al proclamarse campeón de la Leagues Cup en 2025, confirmando que, pese a su juventud, ya ha vivido éxitos relevantes y sigue construyendo un camino prometedor en el futbol profesional.