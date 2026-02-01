Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Romo 'advierte' a toda la Liga MX sobre Chivas: "Estamos para competir por todo"

Romo asegura que Chivas está para competir por todo | MEXSPORT
Marcos Olvera García 11:26 - 01 febrero 2026
El mediocampista mexicano habló sobre la actualidad del Rebaño Sagrado, asegurando que el equipo puede competir por salir campeón en el torneo

El pasado sábado las Chivas vencieron al Atlético San Luis en el torneo Clausura 2026 en la Liga MX, manteniendo el invicto y quedándose en el liderato del presente torneo.

Después de la victoria del equipo dirigido por Gabriel Milito, Luis Romo (mediocampista del cuadro rojiblanco) habló en exclusiva para ESPN, donde aseguró que el equipo de Guadalajara está listo para competir por todo.

Romo asegura que Chivas está para competir por todo | MEXSPORT

"Tenemos que seguir por este camino, lo hablamos desde pretemporada, antes de que empezará el torneo lo dije, somos un grupo más fuerte y claro que estamos para competir por todo", comentó Luis Romo

En cuatro partidos jugados en el torneo Clausura 2026, las Chivas han vencido al San Luis, a Gallos Blancos, a FC Juárez y a Pachuca, recibiendo solo tres goles en el presente certamen.

Romo asegura que Chivas está para competir por todo | MEXSPORT

Además de hablar sobre la actualidad del equipo, Romo también hizo autocrítica sobre el partido que dieron las Chivas en la cancha del Alfonso Lastras.

"Creo que fue una victoria muy importante, no tuvimos el control de juego que nos gusta, hay ocasiones en las que hay que ganar como sea y hoy fue una de esas. Tuvimos contundencia y eso fue lo que definió al final", dijo Romo

Las Chivas se van a enfrentar a Mazatlán en la quinta jornada del torneo, antes de recibir a las Águilas del América en el Clásico Nacional el próximo 14 de febrero.

Romo asegura que Chivas está para competir por todo | MEXSPORT
