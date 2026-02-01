Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Faitelson se deshace en elogios con la buena racha de Chivas: “Andan en gracia”

Daniel Aguirre celebrando gol ante San Luis l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 19:43 - 31 enero 2026
El analista de TUDN dedicó un comentario especial al Rebaño

Las Chivas Rayadas del Guadalajara catapultaron su cuarto triunfo al hilo en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto dirigido por Gabriel Milito se impuso con marcador de 2-3 al Atlético San Luis para sellar las tres unidades de visita.

Ante el buen momento del conjunto rojiblanco David Faitelson apareció en redes sociales, desde su cuenta de X, para lanzar sus elogios al equipo que ha catapultado una marca perfecta que hace mucho tiempo no lo hacía en el futbol mexicano.

Ledezma y González celebrando gol ante San Luis l IMAGO7

¿Qué dijo Faitelson?

“El mejor momento del Guadalajara en mucho tiempo…Milito ha logrado un equipo compacto que sabe a lo que juega”, inició expresando el analista de TUDN desde su cuenta oficial de X tras el triunfo en el antiguo Alfonso Lastras.

Finalmente, catapultó su comentario resaltando a la Hormiga González, que una vez más anotó con las Chivas: “Tiene, además, un goleador “en fuego” como Armando González. Que Chivas ande en gracia es bueno para el futbol mexicano…”.

Extienden racha perfecta en el CL2026

Chivas catapultó el cuarto triunfo al hilo en este inicio del Clausura 2026, desde el Apertura 2025 no presentaba algo similar y en esa ocasión fueron tres al hilo. Los de Milito arrancaron el presente torneo imponiéndose 2 a 0 a Pachuca en su debut en el Clausura 2026.

Jugadores de Chivas y San Luis disputando el balón l IMAGO7

En ese debut, dentro del Akron, el equipo de Gabriel Milito jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

En la segunda fecha los rojiblancos se llevaron el triunfo en el último suspiro. Guadalajara continúa invicto y como líder general del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse 0-1 a los Bravos de Juárez en la frontera. Un gol de Yael Padilla en tiempo agregado le permitió al conjunto rojiblanco sumar tres puntos y mantener el paso perfecto en el campeonato.

San Luis vs Chivas en J4 l IMAGO7

Chivas continúo con marcha perfecta en el torneo para mantenerse en el primer sitio de la tabla general. Chivas se impuso 2 a 1 a Querétaro en casa con Armando González como su principal figura. Y recientemente en la Jornada 4 lo hizo 3-3 ante el Atlético San Luis.

