Chivas se impone al Atlético San Luis y extiende paso perfecto en el CL2026

Guadalajara sigue imparable en el campeonato. Chivas venció 3 a 2 al Atlético de San Luis en su casa con la destacada actuación de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González para seguir como líderes del campeonato.

El equipo de Gabriel Milito hiló su cuarto partido consecutivo con victoria, algo que no sucedía desde el Torneo Bicentenario 2010, cuando consiguieron el mejor arranque de torneo de los últimos tiempos.

El Guadalajara arrancó el partido con intensidad y generaron peligro desde los primeros instantes. Armando González probó dentro del área y, aunque Andrés Sánchez rechazó el disparo dejando un rebote, la jugada fue invalidada por fuera de juego. Poco después, Chivas volvió a avisar con un centro de Richard Ledezma y un remate de primera intención de Bryan González en el segundo poste, pero el arquero local volvió a responder de gran manera.

¿Hubo polémica?

Hormiga González celebrando gol ante San Luis l IMAGO7

La polémica no tardó en aparecer cuando Daniel Aguirre fue expulsado tras un golpe en el rostro a Miguel García, decisión que encendió los reclamos. Tras la revisión en el VAR, el árbitro rectificó y retiró la tarjeta roja, dejando la sanción en amonestación.

Con el partido abierto, Chivas encontró el gol. Richard Ledezma se combinó en una pared con Roberto Alvarado, quien devolvió de tacón para que Richy sacara un disparo pegado al poste y pusiera en ventaja a los visitantes. Atlético de San Luis reaccionó y consiguió el empate tras un penal señalado por mano de Luis Romo, que Joao Pedro cobró con seguridad.

Los tapatíos no bajaron la intensidad y estuvieron cerca de retomar la ventaja con un mano a mano de Armando González, pero Andrés Sánchez volvió a imponerse. Antes del descanso, Chivas volvió a adelantarse en el marcador tras un tiro de esquina: Luis Romo peinó el balón en el primer poste y Daniel Aguirre apareció para empujarla de cabeza.

San Luis vs Chivas en J4 l IMAGO7

La respuesta de Atlético de San Luis fue inmediata. Sebastien Salles-Lamonge filtró un pase dentro del área para Miguel García, quien recortó y cruzó su disparo para empatar nuevamente el encuentro. En los últimos instantes del primer tiempo, el conjunto local llegó a marcar otra vez, pero la anotación fue anulada por fuera de juego.

El complemento arrancó con intensidad. Atlético de San Luis encontró el empate tras un centro raso por el sector derecho de Robson Bambu, que Joao Pedro remató de primera intención para vencer al arquero y colocar el 2-2 en el marcador.

Daniel Aguirre celebrando su gol ante San Luis l IMAGO7

Hormiga González anotó el gol ganador