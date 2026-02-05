¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales

Durante los Premios Grammy 2026, el artista puertorriqueño Bad Bunny , acaparó la atención mundial, no solo por sus premios (incluido el histórico Álbum del Año ), sino también por la fuerte presencia de su discurso social y político en la gala.

Tras su paso por la alfombra roja, en plataformas como Instagram y X comenzó a circulas un rumor: habría asisitido al evento co un chaleco antibalas debajo del esmoquin, supuestamente como medida de seguridad ante amenazas.

¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammy 2026?

La respuesta corta es: no hay evidencia oficial de que Bad Bunny haya usado un chaleco antibalas en los Grammy.

Hasta el momento ni el artista ni su equipo ni los organizadores del evento han confirmado que haya portado protección de ese tipo durante la ceremonia.

Lo que sí se sabe con base en análisis de expertos en moda y en la propia descripción del atuendo que lució, es que la forma rígida del torso se debe al diseño estructurado del traje, y no a una pieza protectora real.