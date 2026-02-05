Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales

El look de Bad Bunny en los Grammy 2026 dio de que hablar en redes sociales. / Grosby Group
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:57 - 05 febrero 2026
La aparición de Bad Bunny en los Grammy 2026 desató toda clase de teorías en redes sociales. Una de las más comentadas fue la supuesta utilización de un chaleco antibalas bajo su traje. ¿Qué hay detrás de esta versión viral?

Durante los Premios Grammy 2026, el artista puertorriqueño Bad Bunny, acaparó la atención mundial, no solo por sus premios (incluido el histórico Álbum del Año), sino también por la fuerte presencia de su discurso social y político en la gala.

Bad Bunny recibió el premio a Mejor Álbum del Año de manos de Harry Styles/AP

Tras su paso por la alfombra roja, en plataformas como Instagram y X comenzó a circulas un rumor: habría asisitido al evento co un chaleco antibalas debajo del esmoquin, supuestamente como medida de seguridad ante amenazas.

Bad Bunny en la 68a entrega anual de los Premios Grammy 2026 |AP

¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammy 2026?

La respuesta corta es: no hay evidencia oficial de que Bad Bunny haya usado un chaleco antibalas en los Grammy.

Hasta el momento ni el artista ni su equipo ni los organizadores del evento han confirmado que haya portado protección de ese tipo durante la ceremonia.

Lo que sí se sabe con base en análisis de expertos en moda y en la propia descripción del atuendo que lució, es que la forma rígida del torso se debe al diseño estructurado del traje, y no a una pieza protectora real.

¿Qué explicó el diseño que causó la confusión?

El atuendo de Bad Bunny en los Grammy 2026 fue obra de la casa de moda Schiaparelli —con diseño de Daniel Roseberry— y representó un look avant-garde con detalles experimentales.

El traje de Bad Bunny para los Grammy causó teorías en redes sociales. /AP-X: @ArchiveBenito

Elementos relevantes del diseño:

  • El traje incorporaba una estructura interna tipo corsé, que enfatiza y estiliza la silueta masculina.

  • Esta construcción puede dar la impresión de un torso más ancho o rígido, lo que llevó a algunos usuarios a imaginar que se trataba de algo distinto a moda.

  • La pieza forma parte de una propuesta estética que mezcla tradición y vanguardia, característica del enfoque creativo de Schiaparelli en este tipo de eventos.

Expertos en moda coinciden en que el “volumen extra” se explica por la estructura del traje y no por un chaleco antibalas oculto.

Bad Bunny se lanzó contra el ICE y sus políticas migratorias/AP

¿Por qué surgió la especulación?

La teoría ganó fuerza porque:

  • Las imágenes del artista en la alfombra roja mostraban un torso aparentemente más rígido de lo habitual.

  • Algunos usuarios conectaron esa percepción con las tensiones públicas en torno a temas sociopolíticos, como el discurso que Bad Bunny dio en la ceremonia criticando ciertas políticas migratorias en Estados Unidos.

Sin embargo, estas teorías no están sustentadas en declaraciones oficiales ni en pruebas verificables.

