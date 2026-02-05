Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max: ¿Subirá de precio? Esto dicen los rumores

La novedad también podrían ser los nuevos colores de los dispositivos móviles / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:36 - 05 febrero 2026
Apple podría romper su política de costos estables: versiones con más almacenamiento serían más caras

El iPhone 18 viene con todo… incluso con un posible aumento de precio. Aunque Apple aún no ha revelado nada oficialmente, los rumores sobre el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max ya están causando revuelo. 

Analistas como Ming-Chi Kuo y Mark Gurman aseguran que podríamos ver un cambio importante en cómo y cuándo se presentan los modelos.

Todavía quedan muchas dudas sobre el nuevo diseño de los iPhone 18 / Redes Sociales

Algunos informes sugieren que Apple dividiría el lanzamiento: los modelos Pro y Pro Max serían presentados en septiembre (como ya es costumbre), mientras que el iPhone 18 básico se lanzaría hasta 2027. Sí, ¡dos años después!

iPhone 18 más potente… ¿y más caro?

Según Tom’s Guide, los nuevos iPhone mantendrán un diseño familiar, pero incluirán mejoras importantes: el nuevo chip A20 Pro, cámaras más potentes y una experiencia fotográfica más creativa. Pero también un posible aumento en el precio, sobre todo para los modelos con más almacenamiento.

“Al parecer, solo los modelos con almacenamiento extra costarán más, lo que sugiere que las versiones básicas de 256 GB de los modelos de iPhone 18 no serían más caras que un iPhone 17 equivalente, pero sí lo serán las versiones de alta capacidad con 512 GB, 1 TB o más de almacenamiento”, dice el sitio.
Las versiones Pro y Pro Max serán más caras por la capacidad de su almacenamiento / Redes Sociales

¿Cuánto costará el iPhone 18?

Los rumores señalan que el iPhone 18 Pro Max podría costar $1,199 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro rondaría los $1,099 dólares, manteniendo precios similares a los del año pasado. Sin embargo, los modelos con 512 GB o 1 TB de almacenamiento podrían subir de precio.

En cuanto al modelo básico, aún no hay detalles claros, pero se espera que siga siendo más accesible… si es que se lanza este año.

Los cambios de un modelo a otro no serán muy notables por fuera pero sí en su interior / Redes Sociales

¿Se viene el iPhone Fold?

Otro de los rumores que más ruido hace es el del tan esperado iPhone Fold, el primer modelo plegable de Apple. No hay confirmación, pero muchos aseguran que este será el año en que se presente. Un movimiento arriesgado para una marca que ha defendido el diseño minimalista.

Mientras Apple guarda silencio, los fans se preguntan si vale la pena actualizar este año o no. Todo dependerá de qué tan jugosas sean las sorpresas en el evento de septiembre desde el Apple Campus.

