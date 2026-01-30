Esto es lo primero que debes activar en tu iPhone para protegerlo si te lo roban
En un contexto donde el robo de celulares sigue siendo común en ciudades grandes, no basta con proteger tu dispositivo físicamente. También es vital activar funciones de seguridad y localización que minimicen el impacto de la pérdida del equipo y de tus datos personales.
¿Qué debes activar en tu iPhone para protegerlo ante un robo?
Activa “Buscar mi iPhone”
Esta función te permite localizar tu dispositivo en tiempo real, reproducir un sonido para encontrarlo cerca o borrar tu contenido remotamente si no puedes recuperarlo.
Gestiona lo que se puede usar cuando el iPhone está bloqueado
Desde Configuración → Face ID y código, revisa y desactiva accesos que podrían facilitar el trabajo a un ladrón:
Centro de control (evita activar modo avión).
Centro de notificaciones y widgets.
Responder mensajes o devolver llamadas.
Acceso rápido a Wallet.
Esto evita que personas no autorizadas activen funciones que obstaculicen su localización o accedan a información sensible.
Borrado automático tras intentos fallidos
Puedes configurar el iPhone para que borre todos sus datos después de 10 intentos fallidos de clave, lo que protege tu información ante intentos de desbloqueo forzado.
¿Qué es la Protección del dispositivo en caso de robo y por qué deberías activarla?
La Protección del dispositivo en caso de robo es una capa de seguridad que requiere autenticación biométrica (Face ID o Touch ID) para realizar acciones críticas —incluso si alguien conoce tu código— cuando el iPhone está fuera de ubicaciones habituales (como casa o trabajo).
Esto significa que un ladrón no podrá:
Cambiar ajustes esenciales de seguridad.
Eliminar tu cuenta o borrar información sin pasar controles biométricos.
Desactivar funciones importantes sin tu aprobación.
Además, en algunos casos hay un periodo de espera de hasta una hora antes de permitir ciertos cambios, lo cual te da tiempo para marcar el dispositivo como perdido y tomar medidas adicionales.
Para activarla necesitarás:
Tener autenticación de dos factores en tu Apple ID.
Código de dispositivo, Face ID/Touch ID y servicios de ubicación habilitados.
Tener activada la función Buscar.
¿Qué hacer si te roban el iPhone?
Si tu iPhone llega a ser robado:
Accede desde otro dispositivo o desde iCloud.com.
Activa Modo perdido, lo cual bloquea el dispositivo con un mensaje personalizado y sigue mostrando su ubicación.
Si corresponde, borra tu información de forma remota para proteger datos sensibles.
Estas funciones no pueden evitar el robo, pero sí pueden reducir drásticamente el impacto sobre tu vida digital y tus datos personales.