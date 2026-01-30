León vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 4 del Clausura 2026?
León se enfrentará a Tigres en el encuentro correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX encuentro que separará a los felinos en la tabla del presente torneo, donde ambos están empatados con cuatro puntos.
Ambos equipos llegan a este encuentro empatados en puntos, ocupando las posiciones 10 y 11 respectivamente después de tres jornadas disputadas. Los locales presentan un mejor balance ofensivo con cuatro goles anotados, mientras que Tigres han mostrado una mejor fortaleza defensiva, recibiendo solo 2 tantos.
León llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, sumando una victoria, un empate y tres derrotas. Por su parte, Tigres muestra un balance similar con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos compromisos.
En los últimos cinco enfrentamientos directos, Tigres ha dominado con tres victorias, un empate y solo una derrota ante León. El duelo más reciente terminó en empate sin goles.
Diber Cambindo se ha consolidado como la figura principal del León en este inicio de temporada. El delantero colombiano ha sido fundamental en el ataque esmeralda, contribuyendo con goles importantes que han permitido a su equipo sumar puntos valiosos.