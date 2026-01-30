León vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 4 del Clausura 2026?

León se enfrentará a Tigres en el encuentro correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX encuentro que separará a los felinos en la tabla del presente torneo, donde ambos están empatados con cuatro puntos.

Ambos equipos llegan a este encuentro empatados en puntos, ocupando las posiciones 10 y 11 respectivamente después de tres jornadas disputadas. Los locales presentan un mejor balance ofensivo con cuatro goles anotados, mientras que Tigres han mostrado una mejor fortaleza defensiva, recibiendo solo 2 tantos.

León llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, sumando una victoria, un empate y tres derrotas. Por su parte, Tigres muestra un balance similar con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos compromisos.

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Tigres ha dominado con tres victorias, un empate y solo una derrota ante León. El duelo más reciente terminó en empate sin goles.