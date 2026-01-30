Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Figura de Tigres deja el equipo por tema personal, según reportes

Jennifer Hermoso, Diana Ordoñez y Aaliyah Farmer previo a un compromiso de Tigres | IMAGO 7
Jennifer Hermoso, Diana Ordoñez y Aaliyah Farmer previo a un compromiso de Tigres | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:32 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los detalles de la salida, pero los rumores señalan que fue por un problema de adaptación que se volvió un tema médico

El periodo de registro de fichajes sigue abierto en el futbol mexicano y las piezas se siguen moviendo. Tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil, los equipos siguen modificando sus planteles y Tigres es uno de los clubes que está bajo reflectores en ambas ramas.

En el caso de las Amazonas, que llegan al Clausura 2026 como campeonas defensoras, tuvo incorporaciones destacadas como Myra Delgadillo, Ileana Delgado y Emma Watson. Sin embargo, también sufrió bajas y en próximos días podría confirmarse una más, la de Aaliyah Farmer.

Aaliyah Farmer y Deneisha Blackwood en el partido entre Tigres y Cruz Azul en Semifinales del Apertura 2025 | IMAGO 7
Aaliyah Farmer y Deneisha Blackwood en el partido entre Tigres y Cruz Azul en Semifinales del Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Por qué Aaliyah Farmer dejará a Tigres?

De acuerdo con Mediotiempo, la originaria de California habló con la directiva y el cuerpo técnico para solicitar su apoyo en atender un tema personal y el club lo concedió. Mientras que el reportero Bruno Hernández, detalló que dicho problema personal tuvo que ver con su adaptación fuera de Estados Unidos.

Farmer llegó a la Liga MX Femenil en el Clausura 2025, pero se mantuvo como suplente en un plantel lleno de figuras. Para el Apertura 2025 su regularidad mejoró y de hecho fue titular en los seis partidos de Liguilla, incluidos los dos de la Final contra América.

Sin embargo, para este Clausura 2026 otra vez quedó relegada y en cinco fechas apenas ha sumado 105 minutos, con un gol anotado y una titularidad. Al respecto, Bruno Hernández señaló que sus problemas de adaptación no solo se vieron reflejados en su rendimiento en el campo, sino que se estaba convirtiendo en un tema médico y por ello el club dio el visto bueno para su salida.

Aaliyah Farmer disputa el balón con Sarah Luebbert en el partido de América contra Tigres | IMAGO 7
Aaliyah Farmer disputa el balón con Sarah Luebbert en el partido de América contra Tigres | IMAGO 7

Otras fuentes señalaron que el equipo ya está escuchando ofertas, para que la jugadora pueda salir en traspaso y no solo como agente libre. Con ello, Farmer llegaría a la National Women's Soccer League (NWSL), donde tuvo ofertas en el pasado antes de llegar a la Liga MX Femenil a inicios de 2025 y podría llegar al Boston Legacy, franquicia de expansión.

Aaliyah Farmer en el partido de Tigres contra Toluca | IMAGO 7
Aaliyah Farmer en el partido de Tigres contra Toluca | IMAGO 7

Maricarmen Reyes seguirá en Tigres

La buena noticia para las Amazonas es que Maricarmen Reyes sí permanecerá en el plantel, al menos por el resto del Clausura 2026. En semanas recientes se habló de una posible salida de la mexicoamericana, pero distintos medios señalan que continuará en el club, aunque con la condición de que se le otorgue un permiso especial para ausentarse ocasionalmente.

Lo anterior porque, según los reportes, le detectaron cáncer a su madre y actualmente está recibiendo quimioterapia. Por ello, Maricarmen pidió a la directiva de Tigres el apoyo para no descuidar a su mamá, mientras mantiene su compromiso con el club felino.

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años