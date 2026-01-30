Figura de Tigres deja el equipo por tema personal, según reportes

El periodo de registro de fichajes sigue abierto en el futbol mexicano y las piezas se siguen moviendo. Tanto en la Liga MX como en la Liga MX Femenil, los equipos siguen modificando sus planteles y Tigres es uno de los clubes que está bajo reflectores en ambas ramas.

En el caso de las Amazonas, que llegan al Clausura 2026 como campeonas defensoras, tuvo incorporaciones destacadas como Myra Delgadillo, Ileana Delgado y Emma Watson. Sin embargo, también sufrió bajas y en próximos días podría confirmarse una más, la de Aaliyah Farmer.

Aaliyah Farmer y Deneisha Blackwood en el partido entre Tigres y Cruz Azul en Semifinales del Apertura 2025 | IMAGO 7

¿Por qué Aaliyah Farmer dejará a Tigres?

De acuerdo con Mediotiempo, la originaria de California habló con la directiva y el cuerpo técnico para solicitar su apoyo en atender un tema personal y el club lo concedió. Mientras que el reportero Bruno Hernández, detalló que dicho problema personal tuvo que ver con su adaptación fuera de Estados Unidos.

Farmer llegó a la Liga MX Femenil en el Clausura 2025, pero se mantuvo como suplente en un plantel lleno de figuras. Para el Apertura 2025 su regularidad mejoró y de hecho fue titular en los seis partidos de Liguilla, incluidos los dos de la Final contra América.

Sin embargo, para este Clausura 2026 otra vez quedó relegada y en cinco fechas apenas ha sumado 105 minutos, con un gol anotado y una titularidad. Al respecto, Bruno Hernández señaló que sus problemas de adaptación no solo se vieron reflejados en su rendimiento en el campo, sino que se estaba convirtiendo en un tema médico y por ello el club dio el visto bueno para su salida.

Aaliyah Farmer disputa el balón con Sarah Luebbert en el partido de América contra Tigres | IMAGO 7

Otras fuentes señalaron que el equipo ya está escuchando ofertas, para que la jugadora pueda salir en traspaso y no solo como agente libre. Con ello, Farmer llegaría a la National Women's Soccer League (NWSL), donde tuvo ofertas en el pasado antes de llegar a la Liga MX Femenil a inicios de 2025 y podría llegar al Boston Legacy, franquicia de expansión.

Aaliyah Farmer en el partido de Tigres contra Toluca | IMAGO 7

Maricarmen Reyes seguirá en Tigres

La buena noticia para las Amazonas es que Maricarmen Reyes sí permanecerá en el plantel, al menos por el resto del Clausura 2026. En semanas recientes se habló de una posible salida de la mexicoamericana, pero distintos medios señalan que continuará en el club, aunque con la condición de que se le otorgue un permiso especial para ausentarse ocasionalmente.