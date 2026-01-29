Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Nuevo Clásico? Tigres bautiza como 'Golden Clash' sus enfrentamientos ante América

Tigres vs América bautizado como el Golden Clash | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:31 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tigres y América, tanto Varonil como Femenil, se medirán en un par de duelos amistosos durante la próxima Fecha FIFA

La creciente intensidad entre Tigres y América ha dejado de ser solo una percepción de la afición para convertirse en una marca propia. Con el objetivo de mantener el ritmo durante la próxima Fecha FIFA de marzo 2026, ambas instituciones han formalizado un acuerdo para llevar su competitividad al norte del continente bajo un nombre que ya genera eco: el "Golden Clash".

América vs Tigres | IMAGO7

Este "Choque Dorado" no solo representa un partido amistoso, sino la validación de una de las rivalidades más vibrantes del fútbol mexicano actual, impulsada especialmente por el dominio de Tigres Femenil y la jerarquía histórica de las Águilas.

El próximo 28 de marzo, el Ronald W. Reynolds Razorback Stadium será el escenario de una jornada maratónica. La estrategia de los clubes busca capitalizar el arrastre de ambas ramas, programando los encuentros de la siguiente manera:

Anuncio de Golde Clash |

  • 14:00 hrs: Tigres Femenil vs. América Femenil

  • 17:00 hrs: Tigres vs. América

La fecha coincide con el compromiso de la Selección Mexicana ante Portugal, convirtiendo ese sábado en un día neurálgico para el balompié nacional, tanto dentro como fuera de las fronteras.

¿EL NACIMIENTO DE UN NUEVO CLÁSICO?

Aunque para muchos puristas los clásicos se heredan por décadas de historia, el ángulo de este Golden Clash sugiere que la modernidad y la inversión también pueden construir tradiciones.

  • Dominio Femenil: Tigres Femenil ha sido el gran impulsor de esta narrativa, encontrando en el América a su rival más persistente en liguillas y finales.

  • Dominio Varonil: Pese a la rivalidad y el éxitos de ambos equipos, América tiene un claro dominio y paternidad sobre Tigres en enfrentamientos directos

  • Poderío Económico: Ambos planteles ostentan las plantillas más costosas y competitivas de la Liga MX, lo que garantiza espectáculo técnico.

  • Expansión Internacional: Al llevar este nombre a Estados Unidos, los clubes buscan "oficializar" la rivalidad ante el mercado anglo y la comunidad latina.

América y Tigres Femenil | IMAGO7

El SIGNIFICADO DEL GOLDEN CLASH

El término 'Golden Clash' refleja el estatus de élite que ambos equipos han alcanzado. No es solo un juego, es la disputa por la supremacía del fútbol moderno en México.

La traducción al español, Enfrentamiento de Oro, ha tenido una recepción positiva entre los seguidores. El nombre hace alusión directa a los colores institucionales y al éxito reciente (metales preciosos) que han acumulado en sus vitrinas.

América vs Tigres | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal