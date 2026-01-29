América busca a exjugador bicampeón para ser su nuevo director deportivo; Antonio Ibrahim tomará las funciones por ahora
La mañana de este lunes el Club América sorprendió a propios y extraños anunciado un cambio importante en los más alto mandos de Coapa. Diego Ramírez, quien fungía como director deportivo de la institución, dejó su cargo en pleno torneo, pero las Águilas ya tienen quién cubra su puesto por el momento.
NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO EN COAPA
De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, las Águilas no perdieron el tiempo e inclusive antes de anunciar la salida de Diego Ramírez, su sustituto ya estaba en Coapa y su nombre es Antonio Ibrahim.
La cúpula del Club América tomó la decisión de darle la responsabilidad de director deportivo a un hombre de casa que conozca bien a la institución y por esa razón ascendieron a Antonio Ibrahim, quién llevaba ya casi siete años en el equipo siendo el director de scouting del equipo.
AMÉRICA BUSCA UN EXJUGADOR DE DIRECTIVO
Las Águilas no han hecho de manera oficial el nombramiento de Antonio Ibrahim como nuevo director deportivo del club y existe la posibilidad de que no lo hagan oficial, pues en los planes del club también está traer a un exjugador para asumir el cargo, por lo que Ibrahim tomará funciones solamente por ahora y se tomará una decisión al respecto más adelante.
Aunque no se sabe con exactitud quien es el exjugador que América busca traer de vuelta como directivo al club, fuentes cercanas a RÉCORD informaron que se trata de un futbolista que tiene poco tiempo de haber colgado los botines y por si fuera poco, logró salir bicampeón con las Águilas.
Por el momento, el único movimiento oficial es la salida de Diego Ramírez, por lo que habrá que esperar a que el club de claridad sobre el organigrama de la institución para lo que resta del Clausura 2026.