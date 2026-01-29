Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Exjugador de América sorprende y jugará con Barcelona

Exjugador de Barcelona jugará en el Barcelona SC
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 21:14 - 28 enero 2026
Dario Bendetto probará suerte en Ecuador y apunta a firmar con Barcelona SC

El mercado de pases en Sudamérica se sacude con un movimiento que genera nostalgia en la Ciudad de México. Darío Benedetto, delantero que dejó una huella importante en la Liga MX con América, ha definido su futuro y se convertirá en el nuevo referente ofensivo del Barcelona SC de Ecuador.

Coapa, Club América | IMAGO7

De acuerdo con información del periodista especializado César Luis Merlo, el acuerdo entre el atacante argentino y el club canario está totalmente cerrado. Se espera que en las próximas horas se realice el anuncio oficial para que el jugador se integre a la disciplina del equipo de Guayaquil.

BENEDETTO Y SU PASO POR AMÉRICA

Para la afición del Club América, el nombre de Benedetto evoca los éxitos internacionales de la década pasada. Durante su estancia en el Nido, el "Pipa" fue pieza clave para la obtención de dos títulos de la CONCACAF Champions Cup, consolidándose como un goleador letal antes de partir hacia Boca Juniors.

Benedetto en su etapa con América | IMAGO7

Su paso por México también incluyó una etapa destacada con los Xolos de Tijuana, equipo que sirvió como su vitrina para llegar a uno de los clubes más grandes del continente.

EL PEOR MOMENTO DE SU CARRERA

A pesar de su cartel y su pasado glorioso, el presente de Benedetto representa un reto mayúsculo para el Barcelona SC. Tras su salida de Boca, el delantero ha atravesado una sequía alarmante que ha marcado el declive de su carrera profesional.

En sus últimas tres experiencias profesionales, el argentino no logró cumplir con su principal tarea como delantero y sorprendentemente se fue sin un solo gol en su paso por Querétaro, Olimpia y Newell's Old Boys.

Benedetto se fue de Querétaro sin goles | IMAGO7

El conjunto ecuatoriano apuesta por la jerarquía y la experiencia de un jugador que, a pesar de su reciente falta de contundencia, sabe lo que es cargar con la presión de equipos grandes. La misión en Ecuador será clara: demostrar que el olfato goleador que lo llevó a la cima con el América aún sigue vigente.

