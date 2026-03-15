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Futbol

Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona

Joan Laporta se consagró ganador de las elecciones | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:33 - 15 marzo 2026
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Laporta seguirá con su puesto después de ganar matemáticamente las elecciones blaugranas

Joan Laporta volvió a demostrar su estilo particular para celebrar. El dirigente catalán fue reelegido presidente del FC Barcelona tras imponerse con claridad en las elecciones celebradas este 15 de marzo de 2026 y, en medio de la euforia por el triunfo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: un baile improvisado para festejar la victoria.

Con el conteo aún en marcha y los primeros sondeos confirmando su amplia ventaja sobre Víctor Font, Laporta se dejó llevar por la emoción y celebró con socios, jugadores y figuras del entorno blaugrana, dejando imágenes de alegría y un peculiar 'bailecito' que circuló rápidamente en redes sociales.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona
Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

El baile de Laporta que se volvió viral

La escena ocurrió en los alrededores del Spotify Camp Nou, donde se instaló el centro de votación. Cuando comenzaron a conocerse los primeros datos del escrutinio que lo colocaban como claro ganador, Joan Laporta no ocultó su entusiasmo y empezó a saltar y bailar junto a varios presentes.

El momento fue captado en video por distintos periodistas y aficionados. En las imágenes se puede ver al presidente del Barcelona completamente desatado, moviéndose al ritmo de los cánticos y celebrando junto a miembros de la plantilla del club y otras personalidades del barcelonismo.

El clip se difundió rápidamente en redes sociales y generó miles de reacciones entre los aficionados del Barcelona. Muchos seguidores destacaron el carácter cercano y efusivo de Laporta, mientras que otros recordaron que el dirigente siempre ha mostrado una forma muy particular de vivir los triunfos del club.

Laporta arrasa en las elecciones

Más allá del momento viral, la jornada electoral dejó un resultado contundente. Con cerca del 50% de los votos contabilizados, Joan Laporta alcanzaba alrededor del 69% de apoyo entre los socios, mientras que su rival Víctor Font se situaba cerca del 28%.

En total, 48,480 socios del FC Barcelona acudieron a votar, lo que representó una participación aproximada del 42.34% del censo electoral. Aunque la cifra fue relativamente baja en comparación con otros procesos históricos del club, el respaldo a Laporta fue claro y amplio.

Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barcelona | EFE

De esta manera, el dirigente barcelonés iniciará su tercer mandato al frente del Barcelona y el segundo de forma consecutiva. Su principal reto en los próximos años será consolidar la recuperación económica del club, finalizar las obras del nuevo Camp Nou y mantener al equipo competitivo en el fútbol europeo.

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