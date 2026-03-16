¡Es un papucho! Lewis Hamilton asiste a los Oscars

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, volvió a acaparar miradas, pero esta vez fuera de las pistas. El piloto británico apareció en la alfombra roja de los Oscars, donde su presencia y estilo rápidamente se hicieron virales entre los aficionados.

Hamilton también impulsa la película de Fórmula 1

La cinta es dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, quien interpreta a un piloto veterano que regresa a las pistas para competir junto a un joven talento dentro de una escudería ficticia.

Hamilton forma parte del proyecto como productor y asesor, aportando su experiencia dentro del paddock para que la película refleje de manera más auténtica la intensidad y el ambiente que rodea a la Fórmula 1.

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP

Recién compitió en el Gran Premio de China

La aparición del piloto británico en los Oscar llega poco después de su participación en el Gran Premio de China, una de las paradas del calendario de la Fórmula 1 esta temporada.

George Russell, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de China | AP

Donde Hamilton terminó en el podio estando en la 3.ª posición, solo por detrás de Russell y Antonelli, y en menos de 24 horas, logró llegar a Los Ángeles, Estados Unidos, para la premier de los Oscares.