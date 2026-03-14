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Oscars 2026: revelan el menú que disfrutarán las estrellas de Hollywood

Los Premios Oscar 2026 también ofrecerán un espectáculo gastronómico. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:27 - 13 marzo 2026
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La fiesta posterior a los Oscar vuelve a sorprender con un menú lleno de ingredientes premium y un toque mexicano que conquistará a los invitados de la noche más importante del cine.

Además de premiar a lo mejor del cine, los Premios Oscar 2026 también ofrecerán un espectáculo gastronómico. Tras la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, actores, directores y productores asistirán al tradicional Baile de los Gobernadores, donde se servirá un exclusivo menú con ingredientes de lujo, platos emblemáticos y hasta cócteles inspirados en México.

Miles de platillos serán preparados para los invitados que asistirán a la celebración posterior a los Premios Oscar 2026. / AP

¿Qué platillos tendrá el menú del Baile de los Gobernadores?

El banquete posterior a los Oscar estará nuevamente bajo la dirección del chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas al frente de la cocina de este evento. Cada año, su equipo prepara miles de platos para atender a los más de 2 mil invitados que celebran después de la ceremonia.

El chef Wolfgang Puck vuelve a liderar el menú del Baile de los Gobernadores, la exclusiva cena posterior a los Premios Oscar. / AP

Entre los platillos más esperados destaca el tradicional pastel de pollo (chicken pot pie), una receta que se ha convertido en una especie de “comfort food” para las celebridades tras varias horas de gala. Para esta edición se prepararán alrededor de 1,200 pasteles de pollo, elaborados con aproximadamente 22 kilos de trufas negras.

El menú también incluirá ingredientes de alta gama y platillos que combinan distintas cocinas del mundo, entre ellos:

  • 1,000 porciones de macarrones con queso

  • 100 kilos de chuletas tomahawk

  • 30 kilos de caviar

  • Decenas de kilos de salmón ahumado

  • Estaciones gastronómicas internacionales, como una barra de sushi preparado al momento.

El tradicional pastel de pollo será uno de los platillos principales que degustarán las estrellas de Hollywood tras la ceremonia. / iStock

Según el propio Puck, el equipo culinario prepara cerca de 25 mil platillos para la celebración, lo que convierte al evento en uno de los banquetes más grandes y exclusivos de Hollywood.

Cócteles mexicanos, el toque latino de la fiesta

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del menú de este año es la presencia de cócteles inspirados en México, elaborados con tequila.

Las bebidas fueron diseñadas por el bartender Lorenzo Antinori, quien creó mezclas especiales para la noche como “El mejor del show”, “Maestro Martini” y “La secuela”, pensadas para acompañar la celebración cinematográfica.

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles./ Pixabay

El tequila será protagonista en la barra de bebidas, junto con champaña y otras opciones internacionales, lo que refleja la creciente presencia de este destilado mexicano en la coctelería de alto nivel alrededor del mundo.

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