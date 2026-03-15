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Futbol

La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?

Rayo Vallecano enfrentará a Levante en LaLiga I AFP
Jorge Armando Hernández 17:37 - 15 marzo 2026
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En RÉCORD MX te contamos dónde puedes disfrutar del partido de LaLiga entre Rayo Vallecano y Levante

La actividad de LaLiga Española contínúa de cara al cierre de temporada, tanto Rayo Vallecano como Levante no lograron pasar del empate en sus partidos pasados por lo que buscan la victoria y los tres puntos.

Rayo Vallecano debe sacar la victoria como local l X: @RayoVallecano

Rayo Vallecano terminó en un empate a un solo gol contra Sevilla. Llega al encuentro contra Levante sumando 31 puntos en total. En seis fechas ha anotado nueve goles y ha recibido tres, se suman de igual maneras dos victorias y dos empates.

Levante jugando ante Barcelona l AP

El conjunto de Levante empató a un gol frente al Girona en la pasada jornada, con apenas un triunfo y tres partidos perdidos han logrando apenas tres goles a favor y siete anotaciones en contra.

Data del 19 de octubre de 2025 el último enfrentamiento entre ambas donde Rayo Vallecano se llev{o contundentemente la victoria ante Levante con marcador de 3-0.

El conjunto de Vallecas se encuentra actualmente en la posición 14 de la tabla general con 31 puntos en comparación con Levante que actualmente tiene 22 unidades y se ubica en el lugar décimonoveno de la clasificación.

En conferencia de prensa, el entrenador de Rayo Vallecano Iñigo Pérez declaró que no se fía de su próximo rival ya que ve a un Levante completamente diferente al que se enfrentaron en la jornada pasada. Desataca que no hay que hundirse ni frustrase para encarar los partidos.

El estratega también declaró que no presenta bajas de cara a este partido y que puede depender de la mayoría de sus jugadores, con quienes afirma le dan la confianza para poder elegir de la mejor manera quien está en mejor momento.

¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante? Fecha, Horario y Canal
Rayo Vallecano buscará los tres puntos ante Levante | AFP

  • Lugar: Estadio de Vallecas

  • Fecha: Lunes 16 de marzo 2026

  • Horario: 14:00 hrs tiempo de México

  • Canal: Disney+ Premium y ESPN 3

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