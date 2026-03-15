Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver el partido Atlas vs Monterrey?

Jornada 12 en la Liga MX Femenil Atlas enfrenta a Rayadas de Monterrey directamente desde el Estadio Jalisco. Las rojinegras llegan con un victoria ante Gallos Blancos Femenil la jornada pasada.

Partido de Atlas Femenil en el Clásico Tapatío l MEXSPORT

Atlas se llevó los tres puntos a casa en un partido intenso, en el cual la defensa rojinegra y Camila Vázquez fueron las protagonistas, manteniendo el arco en cero pese a muchas llegadas del rival.

Con una ofensiva liderada por Brenda Cerén, el conjunto jalisciense se hizo de mucho peligro al frente contando con las delanteras Sanjuana Muñoz y Noemí Villalobos quienes fueron las encargadas de definir las jugadas.

El primer tiempo terminó con el arco sin goles, para el segundo tiempo la balanza siguió inclinándose a favor de Atlas que al final cerró el partido con 1-0 a favor

Rayadas de Monterrey mantiene el liderato

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El conjunto femenil de Rayadas de Monterrey logró superar a Mazatlán en la jornada pasada y mantener el liderato de la clasificación.

Gracias a este resultado en El Encanto, el conjunto regio obtuvo 29 unidades en la tabla general de la Liga MX Femenil. Las anotadoras fueron Lucía García y Christina Burkenroad.

¿Dónde y cuándo ver el partido Atlas vs Rayadas de Monterrey? Fecha, Horario y Canal

Atlas se enfrenta a Rayadas de Monterrey l MexSport