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Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo ver el partido Atlas vs Monterrey?
Jornada 12 en la Liga MX Femenil Atlas enfrenta a Rayadas de Monterrey directamente desde el Estadio Jalisco. Las rojinegras llegan con un victoria ante Gallos Blancos Femenil la jornada pasada.
Atlas se llevó los tres puntos a casa en un partido intenso, en el cual la defensa rojinegra y Camila Vázquez fueron las protagonistas, manteniendo el arco en cero pese a muchas llegadas del rival.
Con una ofensiva liderada por Brenda Cerén, el conjunto jalisciense se hizo de mucho peligro al frente contando con las delanteras Sanjuana Muñoz y Noemí Villalobos quienes fueron las encargadas de definir las jugadas.
El primer tiempo terminó con el arco sin goles, para el segundo tiempo la balanza siguió inclinándose a favor de Atlas que al final cerró el partido con 1-0 a favor
Rayadas de Monterrey mantiene el liderato
El conjunto femenil de Rayadas de Monterrey logró superar a Mazatlán en la jornada pasada y mantener el liderato de la clasificación.
Gracias a este resultado en El Encanto, el conjunto regio obtuvo 29 unidades en la tabla general de la Liga MX Femenil. Las anotadoras fueron Lucía García y Christina Burkenroad.
¿Dónde y cuándo ver el partido Atlas vs Rayadas de Monterrey? Fecha, Horario y Canal
Fecha: 16 de marzo de 2026
Lugar: Estadio Jalisco
Horario: 19:00 hrs tiempo de México
Canal: FOX ONE, Tubi