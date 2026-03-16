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¡Djokovic asume graves consecuencias por su decisión de no jugar en Miami!

Djokovic, máximo ganador de Grand Slam | AP
Álex Martínez 18:00 - 15 marzo 2026
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Novak Djokovic no jugará el Masters de Miami. El tenista serbio ha decidido retirarse del segundo Masters de la temporada debido a una lesión.

Novak Djokovic le ha dicho adiós a dos torneos consecutivos en menos de una semana. Tras quedar eliminado en los Octavos de Final en Indian Wells, el máximo ganador de Grand Slams del ATP decidió saltarse el abierto de Miami.

En el desierto californiano, quedó claro que el tenista serbio no estaba físicamente en su mejor momento. No solo habló de problemas estomacales y respiratorios después del partido contra Jack Draper, el cual cayó en tres sets 6-4. 4-6 7 y 6-7, sino que también llevó un vendaje en su brazo derecho durante el torneo y se quejó constantemente a su equipo sobre la ejecución de su saque.

La lesión en el hombro derecho es la razón oficial por la que no competirá en Miami, un torneo que ha ganado seis veces y donde llegó a la final el año pasado.

Djokovic en juego | X: @AustralianOpen

Djokovic caerá en el ranking ATP

Previo al último partido del Indian Wells, Nole estaba ubicado en el tercer puesto del ranking, sin embargo, el lunes, una vez que se contabilicen los resultados del torneo, Novak Djokovic tendrá 5.370 puntos, resultado que lo mantendrá en el Top 5, pero al no jugar en Miami terminará cayendo.

Al finalizar Miami, el tenista serbio perderá con certeza 650 puntos, los que obtuvo al llegar a la final la temporada pasada. Por lo tanto, su saldo será de 4.720, una marca que será superada seguramente por el tenista Alexander Zverev quien actualmente marcha en cuarto puesto en el ranking.

El alemán defiende 100 puntos, los que ganó al alcanzar los octavos de final el año pasado. Incluso si no repite ese resultado, Zverev ascenderá al tercer puesto después de Miami.

Alexander Zverev | AP

¿Cuándo podría regresar Novak?

E importante destacar que, Indian Wells fue solo el segundo torneo de Novak esta temporada, y en él participó después de su derrota en la final del Abierto de Australia.

Djokovic aún no se ha pronunciado sobre la decisión de no jugar en Miami. Se desconoce el alcance de su lesión y cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas. El año pasado, el tenista serbio comenzó la temporada de tierra batida en Montecarlo, y luego, antes de Roland Garros, jugó también en Madrid y Ginebra. Queda por ver si se recuperará a tiempo para el primer Masters sobre tierra, que comienza el 5 de abril.

El tenista serbio tendrá que sumar puntos antes del segundo Grand Slam de la temporada si quiere mejorar su posición en el ranking y llegar al sorteo de Roland Garros en la mejor posición posible.

Novak Djokovic | AP
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