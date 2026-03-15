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Futbol

¡Llegó el debut! James Rodríguez vio sus primeros minutos en la MLS

James Rodríguez vio su primeros minutos con Minnesota United | CAPTURA
James Rodríguez vio su primeros minutos con Minnesota United | CAPTURA
Rafael Trujillo 17:48 - 15 marzo 2026
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El futbolista brasileño ya debutó con Minnesota United iniciando una nueva era en su carrera

Finalmente llegó el debuto. Tras más de cuatro meses de inactividad, el histórico delantero colombiano James Rodríguez vio sus primeros minutos con su nuevo equipo, el Minnesota United de la Major League Soccer. El ex de León entró de cambio ante Vancouver.

Tras un año con León de la Liga MX, el futbolista colombiano decidió no renovar con el equipo para empezar con una nueva etapa en su carrera. Tras un par de meses de futuro incierto, James decidió fichar en la MLS para unirse al Minnesota United, siguiendo los pasos de jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Thomas Müller, Marco Reus entre otros.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United | IMAGO7

Debutó ante Vancouver Whitecaps

Tras haber entrenado durante un par de semanas con el equipo, James Rodríguez finalmente vio minutos con su nuevo equipo. El delantero ya había estado disponible en la segunda jornada, cuando su equipo enfrentó a Cincinnati, pero el colombiano se quedó en el banco de suplente, mientras que, contra Nashville, no fue considerado al sufrir un golpe en una de sus piernas durante un entrenamiento.

Previo al partido de este domingo, Cameron Knowles, entrenador de 'Loons' confirmó que Rodríguez estaba disponible para jugar pero no reveló detalles sobre que tanto tiempo jugaría. Aún así, vio minutos al entrar de cambio ante los Whitecaps de su excompañero en el Bayern Munich, Thomas Müller.

Amargo debut

Desafortunadamente para el delantero colombiano, el debut no vino en un buen momento para su equipo. James Rodríguez entró de cambio al minuto 63 para reemplazar a Alejandro Chancalay, cuando su equipo estaba abajo en el marcador ya por 5-0.

Previo al ingreso del cafetalero, el equipo local había logrado marcar cinco tantos. El la primera parte, Sebastian Berhalter abrió el marcador al minuto 9 desde los 11 pasos. Brian White extendería la ventaja cinco minutos más tarde y al 22 Mathías Laborda puso el 3-0.

Vancouver Whitecaps goleó a Minnesota United | AP

Previo al medio tiempo Emmanuel Sabbi puso el cuarto para firmar la goleada y previo al ingreso del ex de León Brian White marcó su doblete para el quinto. Ya con James en terreno de juego Cheikh Sabaly marcó el sexto y último tanto.

Buscará más minutos ante Seattle

A pesar de la goleada, James festeja volver al terreno de juego, especialmente con la Copa del Mundo a menos de 90 días de distancia. El delantero equipo quiere recuperar el nivel con miras a ayudar a Colombia a competir por el título.

Minnesota ahora se medirá a Seattle United en la Jornada 5 del torneo estadounidense buscando regresar a al senda de la victoria y así dejar el fondo de la clasificatoria en la Conferencia Oeste.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT
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