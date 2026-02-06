Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United en la MLS

James es nuevo jugador del Minnesota United | @MNUFC
Marcos Olvera García 12:06 - 06 febrero 2026
Después de un año jugando en la Liga MX, James Rodríguez tiene un nuevo equipo en la Major League Soccer

¡Se acabó la novela de James Rodríguez! Después de un año jugando en la Liga MX y de varios meses sin poder conseguir equipo, el 10 de la Selección de Colombia ya ha sido presentado como nuevo jugador del Minnesota United.

La mañana de este viernes, mediante sus redes sociales, el Minnesota United hizo oficial la contratación de James Rodríguez, el colombiano termina su contrato en junio del 2026, es decir, antes de que arranque la Copa del Mundo.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United | IMAGO7

En la conferencia de prensa de presentación de James, la directiva del equipo de la Major League Soccer, aseguró que el colombiano y el club tendrán la opción de extender el vínculo contractual, al menos, por seis meses más.

Desde que James Rodríguez salió del Banfield en 2010, cuando lo compró el Porto, el colombiano ha jugado en otros tres equipos del continente, contando su fichaje con el Minnesota, siendo el São Paulo y León sus dos experiencias anteriores jugando en América.

James Rodríguez en su paso por León| Imago7

Con León, James jugó un total de 34 partidos, donde marcó cinco goles y asistió en otros nueve. En su primer torneo, 'La Fiera' quedó en Cuartos de Final tras ser eliminado por Cruz Azul, en el certamen pasado, León no clasificó a la Liguilla.

Minnesota United podría contar con James para la primera jornada de la nueva temporada en la Major League Soccer, el equipo de la conferencia oeste en la MLS comenzará su actividad el próximo 21 de febrero, cuando se enfrenten al Austin FC.

A pesar de que el Minnesota no juega Concacaf Champions Cup, James podría volver a enfrentarse a un equipo de Liga MX, en caso de quedarse hasta diciembre, cuando se juegue la Leagues Cup.

James Rodríguez controla el balón en la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Puebla | IMAGO 7
