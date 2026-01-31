Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
James Rodríguez sin ofertas para jugar, ¿se pierde el Mundial 2026?

James Rodríguez, líder de asistencias en la Liga MX | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 13:41 - 31 enero 2026
El último equipo del colombiano fue León, pero salió después de dos torneos con los del Bajío

La salida de James Rodríguez de la Liga MX tomó por sorpresa a muchos aficionados, ya que su paso por León parecía ser una oportunidad ideal para recuperar continuidad. Sin embargo, la aventura del colombiano en México terminó de manera abrupta tras dos semestres, dejando abierta la incógnita sobre cuál será su próximo destino en un momento clave de su carrera.

A día de hoy, el mediocampista sigue sin equipo, una situación que empieza a encender las alarmas rumbo al Mundial 2026. Aunque su talento es indiscutible, la falta de minutos y ritmo competitivo podría convertirse en un problema para un futbolista que busca llegar en plenitud a la máxima cita internacional.

James Rodríguez| MEXSPORT

De acuerdo con información de DSports, el panorama para James no luce sencillo, ya que clubes como Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil habrían descartado su fichaje. Estas negativas representan un golpe importante, pues se trataba de opciones que podían darle protagonismo inmediato en un entorno competitivo.

En el mismo reporte, también se menciona que Estados Unidos no parece una opción viable para el colombiano. La MLS, que en los últimos años se ha convertido en un destino atractivo para figuras internacionales, no estaría dispuesta a cubrir el alto salario de James, lo cual frena cualquier intento de negociación.

James Rodríguez | IMAGO 7

¿Qué opciones tiene James Rodríguez para encontrar equipo antes del Mundial 2026?

Con el mercado reduciéndose, el futuro del exjugador del Real Madrid comienza a llenarse de incertidumbre. Si bien hay ligas que podrían abrirle la puerta, James necesita un proyecto deportivo que lo haga sentir cómodo y, al mismo tiempo, le garantice continuidad, algo que hoy no está asegurado.

Parte del problema, según se ha señalado en distintos momentos de su carrera, no tiene que ver con la calidad futbolística, sino con aspectos de mentalidad y adaptación. A esto se suma que el propio James no quiere formar parte de ningún equipo de Colombia, lo que limita aún más sus alternativas y reduce su margen de maniobra.

James Rodríguez | Imago7

Aun así, su historial demuestra que no siempre necesita estar en el "mejor" club para rendir en selección. En ocasiones anteriores, el colombiano ha respondido cuando se trata de vestir la camiseta nacional, convirtiéndose en un jugador determinante en momentos de presión.

James Rodríguez sin equipo: ¿se complica su presencia con Colombia en 2026?

Esta no es la primera vez que James atraviesa una etapa de incertidumbre antes de un torneo importante. Antes de la Copa América 2024 también tardó en encontrar equipo, pero eso no le impidió destacar, ya que fue MVP del certamen y llevó a la Selección Colombiana hasta la Gran Final.

Ahora, el reto será mayor, porque el Mundial exige una preparación más larga y un nivel físico más alto. Mientras el colombiano siga sin club, las dudas seguirán creciendo, y el reloj rumbo a 2026 avanzará sin pausa para un futbolista que aún quiere ser protagonista en la élite.

James Rodríguez | MEXSPORT
