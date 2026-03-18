Benavidez y Munguia serán estelares en Las Vegas ante la ausencia del Canelo Álvarez

La cartelera del próximo 2 de mayo en Las Vegas ha dado un giro definitivo y pese a la ausencia ya confirmada de Saúl Canelo Álvarez, el ya tradicional festejo del 5 de mayo en la " Ciudad del Pecado" seguirá a cargo de pugilista mexicanos con Benavidez y Munguia como estelares.

Jaime Munguia con el cinturón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo

De acuerdo a información de ESPN, el combate de Jaime Munguía contra Armando Reséndiz está más que confirmado como coestelar para el fin de semana del 5 de mayo se consolida como una fiesta de boxeo cien por ciento mexicana, encabezada por el esperado choque entre David Benavídez y Gilberto "Zurdo" Ramírez.

Este año, la responsabilidad de mantener la tradición recae en estos nombres, luego de que Saúl "Canelo" Álvarez decidiera no subir al ring en sus fechas habituales de mayo. El tapatío optó por un descanso necesario para enfocarse en la recuperación total de las lesiones que viene arrastrando en sus últimos compromisos, lo que deja el escenario abierto para que nuevas figuras tomen el protagonismo en la capital del juego.

CANELO ÁLVAREZ ROMPE TRADICIÓN EN LAS VEGAS

Ante el vacío dejado por Álvarez, David Benavídez y Jaime Munguía emergen como los grandes representantes del pugilismo nacional en la "Ciudad del Pecado". Para Benavídez, el duelo contra el "Zurdo" Ramírez representa un paso crucial en su carrera, mientras que Munguía busca reafirmar su posición en la élite de los pesos Supermedianos de la WBA.

La función promete ser histórica, no solo por los títulos en juego, sino por el simbolismo de ver a una nueva generación de guerreros mexicanos adueñarse de la fecha más importante del calendario boxístico en Estados Unidos. La ausencia del campeón indiscutido no mermará el espectáculo, ya que la calidad de los enfrentamientos garantiza que el interés del público se mantenga en lo más alto.

Canelo Álvarez | MEXSPORT

El enfrentamiento entre Munguía y Reséndiz se perfila como una de las peleas más explosivas de la noche, sirviendo de antesala perfecta para el choque estelar. Ambos peleadores saben que una victoria en este escenario los proyectaría directamente a las grandes bolsas y a los reflectores internacionales que suelen acompañar las celebraciones de mayo.

Con esta combinación de talento, la cartelera asegura que el grito de victoria mexicano retumbe con la misma fuerza en el cuadrilátero. Las Vegas se alista para recibir a miles de aficionados que, a pesar de la rehabilitación de Canelo, encontrarán en Benavídez y Munguía a los estandartes ideales para honrar la tradición boxística de estas fechas.