Canelo Álvarez prepara su regreso a los cuadriláteros tras recuperarse de una operación en el codo

Saúl 'Canelo' Álvarez está próximo a cumplir 17 años de carrera en el boxeo profesional en este año 2026. El boxeador mexicano ya prepara su regreso a los cuadriláteros para cumplir sus comprimisos boxísticos de este año tras su última pelea con el estadounidense Terence Crawford.

Saúl 'Canelo' Álvarez se sometió a una cirugía de codo| MEXSPORT

La pelea ante Crawford fue dolorosa y complicada para el pugilista de Jalisco quien perdió en una sola noches sus cuatro títulos de 168 libras. Después de el doloroso descalabro, en octubre de 2025 se realizó una operación en el codo para tratarse problemas en los ligamentos y pese a que su recuperación será de un apróximado de 6 meses, su regreso comienza a ser contemplado.

¿Cuándo regresa Canelo a los encordados?

El objetivo por parte de Canelo Álvarez será la revancha ante Crawford para buscar la recuperación de esos cuatro títulos. Por el momento su pelea del 12 de septiembre en Arabia Saudita está confirmada aunque por el momento no se conoce rival. Así lo destacó en conferencia de prensa, el representante del pugilista Eddy Reynoso.

Buscarán la revancha vs Terence Crawford 🥊



Eddy Reynoso indicó que la pelea para el regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez tiene que ser en contra del boxeador estadounidense 🇺🇸 pic.twitter.com/jYeN8VOPUJ — quiero tv (@quierotv_gdl) March 12, 2026

Estamos esperando que se vaya acercando un poco más el tiempo para empezar a planear los entrenamientos. Él va a pelear en septiembre, no sabemos todavía con quién, pero está listo, vamos a seguir trabajando fuerte para seguir adelante.

El represente de Saúl Álvarez menciona que la recuperación del boxeador se ha dado según lo esperado y que ya está golpeando aparatos en el gimnasio, poco a poco, regresa a entrenar de manera regular.

Canelo desea la revancha contra Crawford I AP

Eddy Reynoso no dio detalles al respecto pero menciono que la revancha contra Crawford se pueda dar pronto. Es algo que se busca, pero todavía no existe ninguna confirmación al respecto.

México contra el mundo será la próxima función en Arabia Saudita

Canelo Álvarez junto a Eddy Reynoso su representante l X:Canelo

Reynoso adelantó algunos detalles de la función del 12 de septiembre en Arabia Saudita. La función se llamará 'México contra el Mundo' y estará esteralizada por el mexicano que peleará, de acuerdo al adelanto de Reynoso, contra cun campeón del mundo de 168 libras.