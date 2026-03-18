WrestleMania 42: Rhea Ripley y su historial en la Vitrina de los Inmortales

Si hay una luchadora que se ha convertido en uno de los estandartes de la WWE en el tiempo reciente esa es Rhea Ripley, quien este 2026 encabezará una de las luchas titulares de la división femenina ante Jade Cargill.

Su historia en WrestleMania va desde haber sido una de las novatas en aparecer en el foco principal hasta ser la cara de la división de las mujeres, así que acumula una gran cantidad de luchas importantes con el paso de los años.

Rhea Ripley en WWE | @WWE

RheaMania

Rhea Ripley ha sido parte de WrestleMania incluso sin ser parte del elenco principal, pues cuando todavía era parte de NXT, la ganadora del Royal Rumble 2020, Charlotte Flair, decidió retar a Rhea, quien en aquel entonces era campeona de la marca de desarrollo; aquella vez perdió su campeonato ante 'La Reina' en una de las noches del PLE que se llevó a cabo en la pandemia.

Para el 2021, en WM 37, tuvo otra lucha por un campeonato, pero esta vez llegando como la retadora en el año en el que se convirtió en el segundo lugar de la Batalla Real Femenina. Su rival fue Asuka, a quien venció para llevarse el campeonato femenino de Raw.

Charlotte y Rhea luchando en el WrestleMania de la pandemia | wwe.com

En WrestleMania 38, fue la primera vez que compitió en WrestleMania fuera del plano individual, pues hizo pareja con Liv Morgan y perdió el combate que tuvo ante Carmella & Zelina Vega y el equipo de Sasha Banks & Naomy.

Luchas memorables en la carrera de Rhea en WrestleMania

Uno de sus combates más recordados es en 2023 durante WrestleMania 39, pues ahora ella como ganadora del Royal Rumble retó a Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown, mismo que ganó en lo que es recordado como una gran lucha, top 3 de su carrera en el magno evento.

En la cuadragésima edición de WrestleMania en 2024, la rival de 'Mami' fue Becky Lynch, en una lucha que abrió todo el evento; esta vez volvió a ganar para mantener su presea a lo largo de ese año, misma que perdió prácticamente de inmediato al dejarlo vacante por una desafortunada lesión en el hombro.

Rhea Ripley vs Iyo Sky vs Bianca Belair es una de las mejores luchas femeninas de la historia | wwe.com

En 2025, Rhea Ripley, de nueva cuenta en una lucha por el campeonato mundial femenino, se dio uno de los momentos más recordados, pues la triple amenaza que protagonizó con Bianca Belair e Iyo Sky, a pesar de haberla perdido, es uno de los combates más memorables para el aficionado, considerándolo también el probable mejor enfrentamiento de esa edición de WrestleMania.