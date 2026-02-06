Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Everton?

Fulham vs Everton Premier League | RÉCORD
Aldo Martínez 12:12 - 06 febrero 2026
The Cottagers se enfrentan a los Toffees en un duelo directo por posiciones europeas

El Fulham de Raúl Jiménez recibirá al Everton en un interesante encuentro correspondiente a la Premier League de la temporada 2025/26. El partido en el estadio Craven Cottage será el correspondiente a la Jornada 25. Ambos equipo llegan con la inercia de sumar puntos y seguir luchando en la zona de posiciones europeas.

Raúl Jiménez cobrando tiro penal con el Fulham | Gorsby Group

Fulham y Everton llegan a este encuentro en posiciones consecutivas en la tabla, ocupando el noveno y décimo puesto respectivamente, ambos con 34 puntos tras 24 jornadas disputadas. Los locales presentan un mejor balance ofensivo con 34 goles anotados frente a los 26 del conjunto visitante, aunque también han recibido más tantos (35 frente a 27). Este enfrentamiento directo podría ser determinante para las aspiraciones europeas de ambos equipos, ya que una victoria catapultaría al ganador hacia posiciones que dan acceso a competiciones continentales, mientras que una derrota complicaría este objetivo. La igualdad de puntos hace que este duelo tenga un valor añadido en la lucha por escalar posiciones en la Premier League.

Jugadores de Everton celebran en su partido ante Aston Villa | AP

El Fulham llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas. Los dirigidos por Marco Silva cayeron en su último compromiso ante el Manchester United (3-2), pero previamente habían vencido al Brighton (2-1). También sufrieron una derrota ante el Leeds (1-0), aunque se recuperaron en la Copa FA superando al Middlesbrough (3-1) el 10 de enero y consiguieron un importante triunfo ante el Chelsea (2-1) el 7 de enero. Por su parte, el Everton muestra una racha de cuatro empates y una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los Toffees igualaron ante el Brighton & Hove Albion (1-1), repitieron resultado contra el Leeds (1-1) , vencieron al Aston Villa a domicilio (0-1), empataron con el Sunderland en Copa FA (1-1) y también igualaron frente al Wolverhampton (1-1) el 7 de enero.

Fulham le brindó homenaje a Raúl Jiménez | AP

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Everton?

  • FECHA: Viernes 7 de enero

  • HORA: 09:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Craven Cottage, Londres.

  • TRANSMISIÓN: FOX

Raúl Jiménez con el Fulham I AP
