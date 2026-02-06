Cristian Borja sobre los cambios en América: ‘Estamos tranquilos’

El lateral aseguró que el ambiente en el Nido continúa siendo Previo al partido ante Monterrey, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, Cristian Borja, defensa del America, compartió su balance sobre el momento que viven las Águilas. La llegada de nuevos elementos y la salida de referentes del plantel, como Álvaro Fidalgo, fueron algunos de los temas que abordó el zaguero colombiano, quien destacó la tranquilidad y la unión que prevalecen dentro del grupo pese a estos movimientos.

Jardine charla con Cristian Borja I MEXSPORT

Sobre la incorporación de Veiga, el futbolista azulcrema no ocultó su satisfacción por el impacto inmediato que ha tenido en el equipo. “Veiga ha llegado muy bien. Estamos muy contentos del compromiso que ha tenido en los pocos días que ha estado con el grupo, ha mostrado cosas muy buenas y esperamos que nos pueda dar lo que necesitamos en el grupo”, señaló Borja, resaltando la rápida adaptación del jugador.

En cuanto a las salidas dentro del plantel, Borja subrayó el trato humano que caracteriza al club. “Estamos muy contentos con el trabajo que hicimos aquí, siempre los tratamos como una familia. Esto es futbol, algunos se quedan, otros se van, pero siempre los vamos a apoyar en las decisiones que tomen”, expresó. Sobre el caso específico de Álvaro Fidalgo, añadió que su salida fue una decisión personal: “Fue algo que él quería y se le dio gracias a Dios. Siempre lo vamos a apoyar. Ojalá se le pueda dar lo de la Selección Mexicana, sería algo muy bonito para él y para nosotros como institución”.

Borja, ante Rondón | MEXSPORT

Borja reconoció que perder a un referente no es sencillo, pero dejó claro que el equipo está preparado para seguir adelante. “Sabíamos que esto podía pasar, íbamos a perder a un gran jugador, un referente para nosotros. Esto es futbol, sabemos que hay que avanzar y que esto es Club América. Lo mejor para él también es lo mejor para nosotros”, afirmó.

Respecto a la falta de gol que vivió el equipo en algunos momentos, el defensor aseguró que nunca hubo desesperación. “Estamos tranquilos, sabemos la clase de plantel que tenemos. El gol iba a llegar, aunque genera un poco de inseguridad porque somos un club grande que siempre ataca. Tuvimos paciencia y fue cuestión de tiempo; gracias a Dios llegó el gol y hemos avanzado más”, comentó.

Cristian Borja en el Clausura 2026 | IMAGO7

Finalmente, Borja fue claro sobre su presente y futuro en el club, dejando cualquier decisión contractual en manos de la directiva. “En ese tema estamos tranquilos porque no nos compete a nosotros, sino a la directiva. Nosotros nos enfocamos en el grupo y en crecer. Por ahora estoy preocupado por América, estoy contento aquí, he crecido mucho y espero seguir creciendo y ayudar más al equipo”, concluyó.