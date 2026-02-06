Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo: "Está en las páginas históricas del América"

Azcárraga dedicó unas palabra para Fidalgo | MEXSPORT
Marcos Olvera García 14:57 - 06 febrero 2026
El dueño del cuadro azulcrema dedicó unas palabras a Álvaro Fidalgo, que se fue del América para jugar con el Real Betis Balompié

Álvaro Fidalgo de fue del América después de cinco años de ser jugador del club más ganador en la Liga MX, por lo que Emilio Azcárraga (dueño del club azulcrema) le dedicó unas palabras al jugador mexicoespañol, ahora del Real Betis Balompié.

A las afueras del Estadio Azteca, Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo, asegurando que para él, Fidalgo no es una leyenda del club aunque si destacó la importancia del canterano del Real Madrid durante su etapa con el cuadro azulcrema.

"Creo que la leyenda va en el tiempo pero, sin lugar a duda, cinco años parecen pocos, creo que son muchos, más ahora en el negocio del futbol donde los contratos y los jugadores emigran tanto, pero lo que si te digo es que yo no soy nadie para calificarlo si es leyenda, pero me sorprendió muchísimo la despedida y los mensajes de la afición y el cariño que le tienen, entonces la afición, al final de la historia, ya no yo como dueño del club, pero como aficionado, creo que fue una gente que dejó muchos aprendizajes, entonces claro que está en las páginas históricas del América", comentó Azcárraga.

Fidalgo llegó al América en 2021, procedente del Castellón, Santiago Solari fue el entrenador que lo llevó al cuadro de Coapa donde, en cinco años, disputó un total de 227 partidos y donde logró marcar 22 goles con la playera azulcrema.

En ese tiempo, Fidalgo fue clave para el tricampeonato de América, además de levantar la Campeones Cup en la temporada 2023-2024.

La deuda pendiente de Fidalgo con la institución azulcrema es la Concacaf Champions Cup, que no pudo ganar con el equipo de Coapa, además de perder el encuentro que les pudo dar la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes del año pasado.

Fidalgo ya debutó con el Real Betis, en Copa del Rey durante la goleada que recibió el equipo andaluz por parte del Atlético de Madrid, y se espera que vuelva a tener minutos ante el mismo rival, aunque ahora, en el partido de LaLiga.

Fidalgo podría volver a México si es que Javier Aguirre decide convocarlo para el partido en donde México se enfrentará a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

