Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo: "Está en las páginas históricas del América"

Álvaro Fidalgo de fue del América después de cinco años de ser jugador del club más ganador en la Liga MX, por lo que Emilio Azcárraga (dueño del club azulcrema) le dedicó unas palabras al jugador mexicoespañol, ahora del Real Betis Balompié.

A las afueras del Estadio Azteca, Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo, asegurando que para él, Fidalgo no es una leyenda del club aunque si destacó la importancia del canterano del Real Madrid durante su etapa con el cuadro azulcrema.

Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7

"Creo que la leyenda va en el tiempo pero, sin lugar a duda, cinco años parecen pocos, creo que son muchos, más ahora en el negocio del futbol donde los contratos y los jugadores emigran tanto, pero lo que si te digo es que yo no soy nadie para calificarlo si es leyenda, pero me sorprendió muchísimo la despedida y los mensajes de la afición y el cariño que le tienen, entonces la afición, al final de la historia, ya no yo como dueño del club, pero como aficionado, creo que fue una gente que dejó muchos aprendizajes, entonces claro que está en las páginas históricas del América", comentó Azcárraga.

Fidalgo llegó al América en 2021, procedente del Castellón, Santiago Solari fue el entrenador que lo llevó al cuadro de Coapa donde, en cinco años, disputó un total de 227 partidos y donde logró marcar 22 goles con la playera azulcrema.

Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT

En ese tiempo, Fidalgo fue clave para el tricampeonato de América, además de levantar la Campeones Cup en la temporada 2023-2024.

La deuda pendiente de Fidalgo con la institución azulcrema es la Concacaf Champions Cup, que no pudo ganar con el equipo de Coapa, además de perder el encuentro que les pudo dar la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes del año pasado.

Fidalgo ya debutó con el Real Betis, en Copa del Rey durante la goleada que recibió el equipo andaluz por parte del Atlético de Madrid, y se espera que vuelva a tener minutos ante el mismo rival, aunque ahora, en el partido de LaLiga.

Fidalgo en su presentación con el Betis | FOTO TOMADA DEL VIDEO