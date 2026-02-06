¡Mal y de malas! Real Madrid confirma lesión de Rodrygo, estos partidos se perderá

El Real Madrid es un hospital andante y ahora, en la previa al duelo del cuadro merengue contra el Valencia, se ha confirmado que el cuadro merengue no podrá contar con Rodrygo Goes.

De acuerdo con el comunicado que liberó el equipo merengue, el extremo brasileño ha sido diagnosticado con una tendinosis en el isquio de su pierna derecha, la cual estará pendiente de evolución.

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

Rodrygo, además de la lesión, no podrá jugar los playoffs de Champions League tras haber sido sancionado con dos encuentros tras haber sido expulsado en el último partido de la Fase de Liga ante el Benfica.

Ahora, con la lesión confirmada, el brasileño se perderá los partidos de LaLiga ante Valencia y, seguramente, contra la Real Sociedad.

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

Rodrygo Goes podría volver a la actividad para el encuentro de la jornada 26, cuando el Real Madrid se enfrente al Getafe en el Santiago Bernabéu, aunque no es seguro pues el tiempo de recuperación dependerá de su evolución.

El extremo brasileño, desde que llegó al Real Madrid, ha disputado un total de 296 partidos, donde ha marcado un total de 71 goles y ha asistido para otros 56, aunque se ha perdido muchos partidos por lesiones desde su debut en 'La Casa Blanca'.

El Real Madrid es segundo de LaLiga, un punto de por detrás del FC Barcelona.