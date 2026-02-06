Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Adalberto 'Coco' Carrasquilla, será baja dos semanas por una lesión muscular

Carrasquilla es baja de Pumas por un par de semanas | MEXSPORT
Marcos Olvera García 12:36 - 06 febrero 2026
El mediocampista panameño se perderá el juego contra Atlas y la vuelta frente al San Diego FC por esta lesión

Pumas, después de caer goleado en su visita al San Diego FC en la Concacaf Champions Cup, no para de recibir malas noticias y, antes del juego frente a Atlas se confirmó una dura baja para los auriazules.

De acuerdo a información de ESPN, Adalberto Carrasquilla será baja del equipo universitario por un par de semanas debido a una molestia muscular, por lo que ni siquiera viajará con el equipo a Guadalajara.

Carrasquilla salió del partido en los primeros minutos del segundo tiempo, en su lugar ingresó José Caicedo, quien podría ocupar el lugar del panameño en los próximos encuentros.

Carrasquilla podría volver para el encuentro de la sexta jornada en la Liga MX, cuando los Pumas visiten a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, aunque no es seguro que esté listo para ese partido.

Lo más seguro, es que Carrasquilla esté de vuelta para el partido de la jornada siete, cuando los Universitarios reciban en el Estadio Olímpico Universitario a Rayados de Monterrey.

En cuatro jornadas, Pumas ha ganado dos y ha empatado dos en el Clausura 2026, además de caer ante San Diego FC en la Concacaf Champions Cup

Carrasquilla, con Pumas, ha disputado un total de 45 partidos, donde ha marcado un total de seis goles y ha asistido para otros siete tantos.

