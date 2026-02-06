VIDEO viral exhibe plaga de ratas en Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma es, quizá, la avenida más importante de la Ciudad de México. Conecta a la capital de norte a sur y resguarda algunos de los puntos más emblemáticos, como el Ángel de la Independencia y el Bosque de Chapultepec. Sin embargo, en días recientes se volvió viral en redes sociales un video que muestra a una plaga de ratas caminando por sus banquetas a plena luz del día.

Varias ratas fueron captadas en banqueta de la Avenida Paseo de la Reforma/X: @DaEcheverriaMX

Video exhibe ratas en Paseo de la Reforma

El video, publicado por un ciudadano, habría sido grabado hace unos días en la colonia Juárez, en la CDMX. En las imágenes se observa a entre seis y siete ratas desplazándose cerca de unos arbustos, junto a una paloma que también busca desechos para alimentarse.

Vecinos alertan sobre una plaga recurrente

Aunque podría parecer un caso aislado, vecinos de la zona aseguran que la presencia de ratas es común y que existen varios puntos de Paseo de la Reforma con plaga.

La situación resulta alarmante, considerando que se trata de una de las zonas más visitadas por turistas nacionales y extranjeros, y que será una parada obligatoria para quienes visiten la capital con motivo del Mundial 2026 de la FIFA, que inicia en junio próximo.

Paseo de la Reforma es considerada la avenida más importante de la CDMX/Pixabay

Reacciones e indignación en redes sociales

El video generó una oleada de comentarios en redes sociales, entre ellos: “La mayor parte de la ciudad, porque muchos vecinos salen por doquier a tirar arroz o alpiste y eso también atrae a fauna nociva”.

“Esta ciudad al día de hoy no está lista para el Mundial, qué pena con las visitas”.

“Cómo no va a haber más ratas si desde la Estela de Luz hay puestos de comida como si fuera mercado”.

“Ya se está convirtiendo en París la CDMX”.

“Ya es normal y los mismos indigentes las alimentan”.

El Paseo de La Refoma, al que @ClaraBrugadaM le tiene un especial odio. Si no lo llena de tianguistas, el descuido del aseo causa una plaga de ratas.



A unos días del mundial, los vecinos de Reforma estamos hasta la madre.



pic.twitter.com/XC0570tcrm — Daniel Echeverría - Alemán. (@DaEcheverriaMX) February 4, 2026

¿Por qué aparecen plagas de ratas?

Las plagas de ratas no surgen por azar. Son consecuencia de un entorno que satisface sus necesidades básicas de supervivencia, señalan expertos en control de plagas.

Factores que las atraen Fuentes de alimento

La comida expuesta es el mayor imán: Basura en botes sin tapa

Restos de comida

Alimento para mascotas al aire libre

Frutas caídas de árboles Búsqueda de refugio y calor

Las ratas buscan espacios cálidos y secos, sobre todo en temporadas de frío o lluvia.

Sitios comunes: Áticos

Sótanos

Cavidades en muros

Detrás de electrodomésticos Higiene y desorden

La acumulación de cajas, cartón, maleza u objetos facilita escondites ideales para que se reproduzcan sin ser detectadas.

Las ratas son fauna nociva para los humanos/Pixabay

Riesgos sanitarios por plaga de ratas