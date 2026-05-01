¿Amenaza en el GP de Miami? FIA aclara el panorama ante el posible mal clima

¿Problemas en el regreso de la Fórmula 1? El Gran Premio de Miami reenciende la actividad de la máxima categoría este 2026 tras el parón obligado por la cancelación de Arabia Saudita y Bahrein, sin embargo, el riesgo por mal clima está latente en la cuarta fecha de la temporada.

¿Qué pasa en el GP de Miami?

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) considera improbable una cancelación por tormentas eléctricas, pero el clima sigue siendo un factor clave que podría alterar el Gran Premio de Miami, en la que podría ser la primera carrera con tormenta en el año.

Ante este escenario, la principal incógnita es cómo una posible tormenta eléctrica podría afectar la carrera. Esta posibilidad ha desatado una ola de especulaciones sobre una cancelación, pero la FIA ha salido al paso para aclarar que, por ahora, esa opción no está sobre la mesa. Una interrupción temporal es un escenario mucho más factible que una anulación total del evento.

Checo Pérez previo al Gran Premio de Miami 2026 | AFP

El plan de la FIA ante el mal clima

La FIA cuenta con un plan de contingencia basado en la experiencia del año pasado. Las leyes locales de Miami exigen buscar refugio en caso de rayos, algo que se puede hacer en el Hard Rock Stadium y en los garajes de los equipos. Por lo tanto, una bandera roja sería la medida más probable, descartando las conjeturas sobre una cancelación.

"Estamos monitoreando de cerca el pronóstico del tiempo para este fin de semana", afirmó un portavoz de la FIA. "Habiendo enfrentado una situación similar el año pasado en Miami con amenazas de tormentas eléctricas, tenemos un plan de contingencia preparado y lo activaremos si es necesario para minimizar la interrupción del programa en pista".

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, y jugadores de los Miami Dolphins | AP

¿Qué dicen los pilotos sobre el clima?

"Conduje el coche durante el shakedown en Silverstone sobre mojado y fue realmente complicado", comentó Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, este jueves. "Sin embargo, con los cambios actuales, han limitado la potencia a 250 kilovatios para condiciones de lluvia y sin el modo boost, lo que ya es un paso en la dirección correcta".

Antonelli subrayó un punto crucial: la FIA no solo ha ajustado la gestión de la energía, sino que ha introducido modificaciones específicas para pista mojada. Además de mejorar la visibilidad con los sistemas de luces traseras, el organismo puede limitar el despliegue del MGU-K en "condiciones de baja adherencia", categoría en la que entraría una carrera lluviosa en Miami.

El reglamento actualizado, ya ratificado por el Consejo Mundial del Deporte Motor, prohíbe el uso del modo boost en estas circunstancias, una medida que debería tranquilizar a los pilotos.

Checo Pérez y Nico Hulkenberg, en Miami | AP

¿Problemas con los neumáticos?

Los pilotos de la Fórmula 1 expresaron su preocupación ante la posibilidad de una carrera sobre asfalto mojado en Miami, un escenario que pondría a prueba tanto los nuevos monoplazas como los neumáticos Pirelli en condiciones desconocidas.

Uno de los principales retos en condiciones de lluvia será alcanzar la temperatura óptima de los neumáticos. Antonelli, piloto de Mercedes, señaló este aspecto como su mayor inquietud.

"Creo que otro gran tema es que necesitaremos aumentar la temperatura en las mantas térmicas de los neumáticos para mojado, porque tal como están ahora, probablemente estarán un poco bajas para esas condiciones. Será interesante y complicado, pero ya veremos", comentó el italiano.

A pesar de que Pirelli ha realizado pruebas en mojado durante el desarrollo de sus compuestos, el joven Kimi considera que los neumáticos siguen siendo una incógnita para los equipos.