Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Así es la tremenda mansión del 'Apache' Carlos Tevez

Carlos Tevez con excompañeros l X:La12tuittera
Ramiro Pérez Vásquez 17:26 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador argentino abrió las puertas de su casa

Carlos Tevez abrió las puertas de su espectacular residencia para mostrar algunos de los rincones más personales de su vida fuera de las canchas. La visita formó ante sus excompañeros del Manchester United, Patrice Evra y Park Ji-sung.

Durante el recorrido, el exdelantero permitió observar diversos espacios de su mansión, en los que se combinan recuerdos de su exitosa carrera futbolística con áreas dedicadas a su vida familiar. Desde la entrada de la vivienda se aprecian detalles de lujo y decoración personalizada que reflejan la trayectoria de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol argentino en las últimas décadas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la zona dedicada a los trofeos que conquistó a lo largo de su carrera profesional. Entre las piezas más destacadas se encuentra el trofeo de la Copa Libertadores, símbolo de uno de los títulos más importantes en su trayectoria y que ocupa un lugar especial dentro de su colección personal.

Mural en la mansión de Tevez l CAPTURA

El recorrido también incluyó una impresionante colección de camisetas de los clubes en los que militó a lo largo de los años. En las paredes pueden verse recuerdos de sus etapas en equipos históricos como Boca Juniors, Manchester United, Manchester City y Juventus, cada una acompañada de momentos que marcaron su carrera dentro del fútbol europeo y sudamericano.

Otro de los detalles que sorprendió a los conductores del programa fue la presencia de varios murales dentro de la propiedad. Las pinturas decorativas retratan momentos icónicos del “Apache” dentro del terreno de juego, además de referencias a sus raíces y a los barrios que marcaron su infancia en Argentina.

Trofeos de Carlos Tevez l CAPTURA

No solo futbol

Sin embargo, la mansión no solo está dedicada al futbol. Tevez también mostró espacios pensados para su familia, entre ellos áreas recreativas con juegos infantiles, diseñadas para que sus hijos disfruten dentro del hogar. Estos espacios reflejan el lado más personal del exjugador, quien siempre ha destacado la importancia de su familia en su vida.

La visita generó momentos de nostalgia entre Evra y Park Ji-sung, quienes recordaron varias anécdotas de la etapa que compartieron con el argentino en el Manchester United. Entre risas y recuerdos, los exfutbolistas revivieron algunos de los momentos más destacados que vivieron juntos durante sus años en la élite del fútbol europeo.

Adapatado para los niños l CAPTURA

¿Por qué mostró su hogar?

La entrevista, difundida dentro del programa ‘Shoot for Love’, permitió a los aficionados conocer una faceta más íntima de Carlos Tevez. Más allá de su exitosa carrera, el recorrido por su mansión mostró cómo el exdelantero conserva los recuerdos de su trayectoria mientras disfruta de una vida familiar rodeada de lujo, historia futbolística y momentos personales.

Últimos videos
Lo Último
17:48 ¡Llegó el debut! James Rodríguez vio sus primeros minutos en la MLS
17:37 La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?
17:33 Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona
17:33 Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood
17:26 Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”
17:26 Así es la tremenda mansión del 'Apache' Carlos Tevez
17:22 Premios Oscar 2026: los mejores looks que deslumbraron en la alfombra roja
17:15 ¿Rivalidad a la vista? Jaylen Waddle, de Dolphins, asegura que destruiría Patrick Surtain, de Broncos, a golpes
16:59 Anselmi camina sobre la cuerda floja tras goleada de Flamengo a Botafogo
16:56 El Piojo Herrera revela curiosa multa en Xolos: 10 mil dólares por no usar zapatos rojos
Tendencia
1
Contra Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México
2
Futbol Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey
3
Otros Deportes ¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026
4
Empelotados Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido
5
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
6
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
Te recomendamos
James Rodríguez vio su primeros minutos con Minnesota United | CAPTURA
Futbol
15/03/2026
¡Llegó el debut! James Rodríguez vio sus primeros minutos en la MLS
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?
Futbol
15/03/2026
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?
Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona
Futbol
15/03/2026
Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona
Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood
Contra
15/03/2026
Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood
Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”
Lucha
15/03/2026
Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”
Así es la tremenda mansión del 'Apache' Carlos Tevez
Empelotados
15/03/2026
Así es la tremenda mansión del 'Apache' Carlos Tevez