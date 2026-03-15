Así es la tremenda mansión del 'Apache' Carlos Tevez

Carlos Tevez abrió las puertas de su espectacular residencia para mostrar algunos de los rincones más personales de su vida fuera de las canchas. La visita formó ante sus excompañeros del Manchester United, Patrice Evra y Park Ji-sung.

Durante el recorrido, el exdelantero permitió observar diversos espacios de su mansión, en los que se combinan recuerdos de su exitosa carrera futbolística con áreas dedicadas a su vida familiar. Desde la entrada de la vivienda se aprecian detalles de lujo y decoración personalizada que reflejan la trayectoria de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol argentino en las últimas décadas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la zona dedicada a los trofeos que conquistó a lo largo de su carrera profesional. Entre las piezas más destacadas se encuentra el trofeo de la Copa Libertadores, símbolo de uno de los títulos más importantes en su trayectoria y que ocupa un lugar especial dentro de su colección personal.

Mural en la mansión de Tevez l CAPTURA

El recorrido también incluyó una impresionante colección de camisetas de los clubes en los que militó a lo largo de los años. En las paredes pueden verse recuerdos de sus etapas en equipos históricos como Boca Juniors, Manchester United, Manchester City y Juventus, cada una acompañada de momentos que marcaron su carrera dentro del fútbol europeo y sudamericano.

Otro de los detalles que sorprendió a los conductores del programa fue la presencia de varios murales dentro de la propiedad. Las pinturas decorativas retratan momentos icónicos del “Apache” dentro del terreno de juego, además de referencias a sus raíces y a los barrios que marcaron su infancia en Argentina.

Trofeos de Carlos Tevez l CAPTURA

No solo futbol

Sin embargo, la mansión no solo está dedicada al futbol. Tevez también mostró espacios pensados para su familia, entre ellos áreas recreativas con juegos infantiles, diseñadas para que sus hijos disfruten dentro del hogar. Estos espacios reflejan el lado más personal del exjugador, quien siempre ha destacado la importancia de su familia en su vida.

La visita generó momentos de nostalgia entre Evra y Park Ji-sung, quienes recordaron varias anécdotas de la etapa que compartieron con el argentino en el Manchester United. Entre risas y recuerdos, los exfutbolistas revivieron algunos de los momentos más destacados que vivieron juntos durante sus años en la élite del fútbol europeo.

Adapatado para los niños l CAPTURA

¿Por qué mostró su hogar?