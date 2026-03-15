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Futbol

Anselmi camina sobre la cuerda floja tras goleada de Flamengo a Botafogo

Anselmi en la banca durante un partido de Cruz Azul | IMAGO7
Anselmi en la banca durante un partido de Cruz Azul | IMAGO7
Rafael Trujillo 16:59 - 15 marzo 2026
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El exentrandor del Cruz azul sigue en caída baja en el futbol brasileño

De mal en peor el paso de Martín Anselmi por el futbol brasileño. Sólo un par de días después de haber quedado fuera de la Copa Libertadores, el estratega argentino volvió a perder, esta vez por goleada ante Flamengo.

Este sábado, Fla que continúa con su nueva era bajo Leonardo Jardim, es se impuso con autoridad por 3-0 sobre Botafogo en el Estadio Nilton Santos, en un duelo correspondiente a la sexta jornada del Brasileirão 2026.

Con la presencia de Carlo Ancelotti, el seleccionador de Brasil, en las gradas, el conjunto Rubro-Negro no encontró mayores dificultades para superar a su rival de patio y firmar una contundente victoria que los manda a la parte alta de la clasificatoria.

Botafogo sumó una nueva derrota | AP

Así ganó el Flamengo

El marcador se abrió temprano. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Samuel Lino remató y, con la ayuda de un desvío en un defensor, puso el 1-0 para la visita. La estrategia de Flamengo, basada en una presión alta que asfixiaba la salida de balón del equipo Albinegro, rindió frutos y mantuvo su defensa prácticamente sin sobresaltos.

Justo antes del descanso, en el tiempo añadido, Léo Pereira ejecutó un tiro libre de manera impecable desde la frontal del área para ampliar la ventaja y colocar el 2-0 en el marcador. La situación para Botafogo se complicó aún más cuando, tras una revisión en el VAR, el árbitro Anderson Daronco expulsó al defensor Alexander Barboza. El zaguero reaccionó con furia ante la decisión y tuvo que ser contenido por sus compañeros para evitar que la situación escalara.

En la reanudación, Flamengo no dio respiro y sentenció el encuentro rápidamente. Un centro raso de Varela desde la derecha encontró al goleador Pedro, quien solo tuvo que empujar el balón en el área chica para anotar el tercer y definitivo gol.

Jugadores de Flamengo en celebración | AP
Jugadores de Flamengo en celebración | AP

Anselmi camina sobre la cuerda floja

Con este resultado, el Botafogo sigue en caída baja al mando del exentrenador de Cruz Azul. A pesar de haber ganado la Copa Carioca, el equipo viene de sufrir una eliminación en la Copa Libertadores, mientras que en el arranque de la Serie A, se encuentra en la zona de descenso con tan sólo 3 unidades y una racha de tres derrotas consecutivas.

Con esta tercera victoria consecutiva en el Brasileirão, Flamengo alcanza los 10 puntos y asciende a la quinta posición de la tabla. Por su parte, Botafogo sigue en los últimos puestos aunque tiene dos partidos menos que el resto de los equipo.

Martín Anselmi respondió al campeón del mundo | IMAGO7
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