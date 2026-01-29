Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Un Bicampeón al Nido

El Francotirador
El Francotirador 00:31 - 29 enero 2026
La directiva del América busca director de futbol, y van por un excampeón con las Águilas

Se acabó lo que se vendía: con la marcha oficial de Ramírez del Nido, la directiva del América busca director de futbol, y van por un excampeón con las Águilas. Es cierto que por ahora será Antonio Ibrahim el que tome las operaciones de Diego; de hecho, lleva varios días haciéndolo desde que le bajaron el pulgar, pero no es seguro que se quede.

Me contaron que en los planes de la directiva emplumada está darle la oportunidad a un exfutbolista que se hizo institucional, pues aunque la afición esperaba que ya se fuera, lo terminaban renovando por su rendimiento cada nuevo torneo: Luis Fuentes, aquel lateral que debutó y se consolidó en Pumas, pero que en el Nido logró el Bicampeonato de 2024.

El año pasado, Fuentes se convirtió en directivo del equipo femenil de las Águilas, así que ya en Coapa, analizarán si en el verano se puede convertir en el nuevo director de futbol o si se queda Ibrahim más tiempo.

LE TIRAN POR TIRAR SU COMISIÓN

Cada vez que sale un nuevo comunicador a decir que ya se va Iván Alonso, sólo recuerden quiénes perdieron una nueva comisión en Cruz Azul. Correcto, los asesores. Pues están con todo en sus deseos porque se marche el director deportivo de La Máquina para ahora sí poderle meter la mano a la canasta con gusto, como se hacía en tiempos de Billy Álvarez. Pero nada, no hay nada. Sigue caminando el plan celeste para ser protagonistas y seguir conquistando títulos.

NEGOCIAZO PUMA CON RUVALCABA

Al final, la directiva que encabeza Toño Sancho volvió a hacer un tremendo negocio con Ruvalcaba. En 2021, con 19 años y sin formación futbolística, el chavo jugaba con un equipo universitario en California; se lo recomendaron a Alpízar, pasó unos filtros y en Cantera lo aceptó Carlos Cariño en la Sub-20, donde lo vio Andrés Lillini y lo llevó a Liga MX para consolidarlo con Universidad.

Un habilidoso extremo que no pasó por la academia sorprendía con Pumas, al grado que el Standard de Lieja lo pidió a préstamo en Bélgica, pero Ruva se achicó y regresó rápido. Su talento volvió en CU y ya llamó la atención de la MLS, que se lanzó de cabeza: resulta que Universidad pidió 6 millones de dolarucos por Jorge, ¡y lo van a pagar! Llegó gratis de California y se va dejando brutal caja en Cantera. Al fin.

SÍ HAY DINERO EN CU... PARA ANTUNA

A Ruva se le acababa el contrato con Pumas a fin de año, así que la directiva trató de renovarlo, le hizo propuesta, pero el extremo de 24 años no aceptó incluso aunque hubo aumento de salario. Jorge sabe que puede ganar más fuera, como lo hará ahora en Nueva York.

Con la espectacular ganancia que tendrán por el traspaso del juvenil, con eso les alcanzará para pagar el exorbitante salario que Antuna tenía con Tigres, para que sigan diciendo que no hay lana en Cantera.

